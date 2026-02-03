Revelaron el nombre y la fecha de debut del nuevo programa de Beto Casella, en América

BTV es el nombre elegido para el nuevo ciclo. El título es resumido en siglas tal cual es el lema de la productora, Mandarina, que llevó al conductor a américa. Y esta nueva versión contará con la incorporó a Pachu Peña al equipo, considerando que es uno de los humoristas más queridos por la gente.

El resto de la trope la integrarán la "vieja camada" de Bendita Tevé que decidieron seguir a Beto en su pase de canal. Y serán Any Ventura, Ale Maglietti, Aníbal Pachano Maríela Fernández, Joe Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro , Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña y Leo Raff.

Además, el nuevo ciclo que saldrá al aire en el prime time, luego de LAM, también tendrá al locutor que en los últimos años acompañó a Caella, Mariano Flax y la participación especial diaria de Franco Casella, quien el último año en El 9 se había quedado afuera de la pantalla, por diferencias con el canal.

¿CUÁNDO DEBUTA CASELLA?

El desembarco de la nueva "nave" de las noches de América se está preparando, ultimando todos los detalles, para la segunda quincena del mes de febrero, tal cual estaba previsto. Después de casi 2 meses alejado de la pantalla chica, Beto volverá a "pistas" para pelearle, en la competencia y durante todo el año, al mundial de fútbol y a Gran Hermano, Generación Dorada.

Beto Casella, nota

Casella llegará a las noches del canal a partir del próximo 18 de febrero. Si bien se trata de un miércoles -y no de un lunes como es la costumbre para el debut de un ciclo de tevé, en este caso es una estrategia puntual para que sea después del fin de semana XL que se avecina, por carnaval.