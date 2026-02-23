Beto Casella sobre Tamara Pettinato: "Una de las peores malasangre de mi historia"

"Tamara Pettinato - Alberto Fernández: ¿estás enojada con ella?", le consultó Luis Ventura, conductor de Secretos Verdaderos, en América, al Beto. "Me parece que fue como mínimo desagradecida conmigo, no más que eso. Yo no me acuerdo un momento de más estrés...", se sinceró, el "capitán".

"Ahora lo contamos, pero en el momento era tema de tapa de Clarín y yo con diez móviles esperándome a la salida de la radio y la tele tratando de hablar con todos y ni sabía lo que decirles", explicó, Beto. "Estaba tan estresado que de verdad me dio miedo que me influya en la salud. Digo: 'esto me va a ser mal a mí '".

"A mí me parece que yo actué noblemente y, es más, nunca se la echó. Ella renuncia, se da por despedida y jamás se despidió. Si estoy en el lugar de ella: 'che loco, gracias porque me parece que pusiste la cara '. A ella le pareció que no. Lo más lindo es que a los tres meses la tengo en el canal con programa propio, que está bien, que se gane la vida. Pero me pareció una historieta de locos. El canal me deja solo a la hora de toma de decisiones y a los tres meses la recontrata", explicó, Casella.

CÓMO SERÍA EL POSIBLE CRUCE ENTRE BETO Y TAMARA

"Nunca me la crucé más ni me interesa cruzarla, por ahí es una piba bárbara, pero a mí Tamara Pettinato me significó uno de las peores malasangre de mi historia", planteó, Beto, en primera persona. "A mí no me hizo nada grave, sí me parece que podría haber valorado que entre el grupo la bancamos y yo como conductor tomé la decisión de no despedirla, de mantenerla en el panel".

"Si dice por ahí que la despedimos está mintiendo, te puedo mostrar los mensajes con ella, al contrario, se bancó en el peor momento... Por ahí se ofendió conmigo porque le pedí unos días. ¿Qué quería venir a opinar del lío de Flor de la V del día con el quilombo que tenía? Si era tapa de todos los diarios. Yo decidí manejarlo así, si había una forma mejor que alguien me lo diga, lo volvería a manejar igual, el quilombo lo trajo ella", cerró, Casella.