Ricardo Montaner encendió el Movistar Arena en el arranque de su gira despedida

Puntual, pasadas las 21.20, el cantante apareció enfundado en un elegante esmoquin negro combinado con zapatillas blancas. Rodeado de doce músicos y una puesta en escena sobria pero imponente a base de pantallas gigantes, abrió la noche con "Yo que te amé". Le siguieron, como un repaso por su invaluable legado, "Será", "Castillo Azul", "El poder de tu amor" y, por supuesto, "La cima del cielo".

La emoción se palpaba en el ambiente, y el propio Montaner fue el primero en quebrarse. "Hay un pensamiento que me viene dando vueltas desde hace más de dos años y es qué va a pasar el día que vuelva. Ese día de volver es hoy", dijo con la voz entrecortada, mientras el público lo arropaba con un aplauso interminable. "He vivido dos años de una ausencia absoluta de gente delante de mí escuchándome cantar. Quiero que se lleven guardado que juntos nos convocamos y asistimos a mi primer último regreso".

Pero la noche no solo fue de nostalgia. El humor, ese sello tan característico del artista, también tuvo su momento estelar. En un giro inesperado, Montaner confesó entre risas un percance de último momento: "Hoy se me olvidaron los gemelos de la camisa. Entonces le digo a Marlene en el camerino y ella fue al lugar donde ponen la comida y pidió unos paquetes de pan de sándwich. Desarmó los dos paquetes y le quitó los plastiquitos para fabricarme unos gemelos". Las pantallas gigantes mostraron los improvisados gemelos de plástico, desatando la carcajada general del estadio.

El show continuó con un popurrí de sus grandes éxitos y un guiño a sus raíces venezolanas. "Esta es la historia de un niño de 8 años que nació en Valentín Alsina... que emigró a un país amable, un país que nos abrazó", relató antes de gritar "¡Qué viva Venezuela!" y emocionar hasta las lágrimas a más de uno.

El momento más cálido llegó con la familia. Mau, Ricky, Evaluna y Camilo aparecieron en el escenario para interpretar "Amén", en una sorpresa que planearon en secreto durante cinco meses. "No existe un tesoro más importante para un ser humano que la familia. ¡Que Dios los bendiga!", exclamó Montaner mientras abrazaba a los suyos.

El broche de oro llegó con los himnos "Bésame", "Déjame llorar" y "Tan enamorados", coreados de principio a fin. Mientras una lluvia de papelitos blancos cubría el campo VIP, Montaner se despidió sin palabras, solo moviendo sus brazos en agradecimiento. Dos horas de show que confirmaron que, aunque sea su "último regreso", su música y su vínculo con el público están más vigentes que nunca.