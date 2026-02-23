Luisana Lopilato filmará una película con Damián Szifron

Con los paisajes nevados de Colorado -Estados Unidos- de fondo, los hermanos Luisana y Dario Lopilato enfrentaron una aventura con el conductor y fue allí cuando Marley le preguntó a la actriz por su actualidad laboral y ella no dudó en adelantar que trabajará junto con el director argentino, mente creadora detrás de la serie "Los Simuladores" y el filme "Relatos salvajes", entre otros éxitos.

“¿Se puede decir la próxima película que vas a hacer?” le preguntó Alejandro Wiebe a la exprotagonista de "Rebelde Way" le confesó -entre risas- “Voy a hacer una peli con Damián Szifron. No sé si se puede decir igual”.

LUISANA

Luisana Lopilato, viene de filmar las películas "La Pistolera, la leyenda de Pepita" -con la dirección de Lucía Puenzo- y "La Caja Azul" bajo las órdenes de Martín Hodara, aseguró que reservó los meses de abril, mayo y junio del 2026, para poder trabajar en el nuevo filme de Damián Szifron que tendría fecha de estreno para fines de este año o comienzos de 2027.

La última película estrenada en cines de Damián Szifron fue "Misántropo", su primer filme en habla inglesa luego su desembarco en Hollywood, después del éxito mundial de "Relatos salvajes", la película más taquillera de la historia del cine argentino, candidata a numerosos premios, incluyendo el Óscar a la mejor película internacional y la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

Esta nueva película -de la cual aún no se conoce su nombre oficial- es el primero que verá la luz después de frustrarse el plan de llevar al cine a "Los Simuladores". Oportunamente Paramount había anunciado el film para el año 2024, pero luego la empresa estadounidense hizo una reestructuración interna y nunca aportó el capital necesario para la producción, más de que el guion ya estaba listo y el elenco dispuesto a comenzar el rodaje.

