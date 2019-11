La bailarina hizo topless y no tuvo problema en compartirlo en sus redes sociales para sus fanaticos. La rubia compartió algunas imágenes al sol sin la parte superior de su bikini. La ex novia de Fede Bal se mostró de espaldas, dejando lucir un diminuto traje de baño rayado, pero sin corpiño. "Los vecinos no me vieron, lo juro" escribió.

La imagen superó los 7 mil me gusta y tuvo muchos comentarios positivos por parte de sus seguidores. Un amigo le sugirió "Sacate la foto dada vuelta, cagona" a lo que la bailarina respondió desafiante: "Vos sabés que lo hago".

La ex bailarina de Rodrigo Noya subió más imágenes disfrutando de un día de sol y pileta en Pilar del Este, sola y en compañía de amigos.

