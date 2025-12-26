Bizarrap y J Balvin juntos en la "BZRP Music Session #62"

El productor argentino y el cantante colombiano confirmaron la novedad con una imagen en conjunto que publicaron en sus Instagram para Navidad, en la imagen los dos aparecen sosteniendo en sus manos zapatillas coloridas -como si fueran teléfonos- junto al texto “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”.

La sesión entre Bizarrap y J Balvin, se estrenará hoy -26 de diciembre- a las 21 en Argentina (19 en Colombia) y representa un encuentro histórico entre dos referentes musicales del género urbano de Argentina y Colombia.

Aún no se conocen detalles sobre el estilo musical o la letra de la canción, pero la historia de ambos artistas alimentó especulaciones sobre el estilo de esta sesión. Por un lado, Bizarrap siempre se caracterizó por su capacidad de adaptarse al sonido de cada invitado, mientras que J Balvin se mueve muy cómodamente entre el reguetón y el pop.

En 2022, la relación entre J Balvin y Bizarrap experimentó un distanciamiento luego la polémica colaboración entre el productor argentino y René Pérez Joglar, más conocido como Residente, en la "BZRP Music Session #49". En esa producción, el músico puertorriqueño dirigió duras críticas al colombiano, reavivando una polémica que ya venía gestándose desde 2021, cuando Balvin pidió a boicotear los Latin Grammy porque el evento no valoraba a la música urbana.

En la letra de la "BZRP Music Session #49", Residente cuestionaba la autenticidad artística de J Balvin, y se refiriéndose al intérprete como una “copia de reguetonero” y acusándolo de apropiación cultural. Además, mencionaba situaciones polémicas, como el video del tema “Perra” y la aceptación del premio a “Mejor Artista Afrolatino”.