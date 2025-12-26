Pampita pasó la Navidad en un sanatorio de Punta del Este

Las imágenes que trascendieron muestran a la modelo y conductora junto a su actual pareja -el polista Martín Pepa- aguardando en la recepción de la clínica.
La calma de la Navidad en Punta del Este se vio alterada este jueves por la madrugada luego de que se viralizaran las imágenes de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain -acompañada por Martín Pepa, su actual pareja- en una conocida clínica de la ciudad uruguaya.
El video difundido por la cuenta Farándula Show, fue tomado pocas horas después de la celebración de la Nochebuena, y despertó preocupación porque, hasta el momento, no se emitió ningún comunicado oficial sobre el motivo de la visita al centro médico.
Pampita se encuentra en Uruguay para disfrutar del inicio de la temporada de verano, donde suele ser la figura central de los eventos más exclusivos de la ciudad esteña.
En el video que circula en las redes, se puede ver a Carolina "Pampita" Ardohain con una actitud "tranquila y distendida" y acompañada por su actual pareja, el polista Martín Pepa, y un grupo de amigos y adolescentes, lo que refuerza la hipótesis de que acudió al centro de salud para escoltar a alguno de los jóvenes a una consulta médica de guardia.
De acuerdo con la información del sitio uruguayo Cadena del Mar, en su visita al Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Ana Carolina Ardohain estaba acompañada -también- por el joven Felipe Mon, hijo de Estefanía Novillo, la reconocida maquilladora y estilista mantiene desde hace años una relación profesional y de amistad con Pampita.
De acuerdo a información recabada por Cadena de Mar, la modelo y conductora estaba acompañando a Martín Pepa, que aguardaba atención de una medica de guardia, al igual que Felipe Mon el hijo de su amiga.
