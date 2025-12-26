Pampita pasó la Navidad en un sanatorio de Punta del Este

El video difundido por la cuenta Farándula Show, fue tomado pocas horas después de la celebración de la Nochebuena, y despertó preocupación porque, hasta el momento, no se emitió ningún comunicado oficial sobre el motivo de la visita al centro médico.

Pampita se encuentra en Uruguay para disfrutar del inicio de la temporada de verano, donde suele ser la figura central de los eventos más exclusivos de la ciudad esteña.

PAMPI

En el video que circula en las redes, se puede ver a Carolina "Pampita" Ardohain con una actitud "tranquila y distendida" y acompañada por su actual pareja, el polista Martín Pepa, y un grupo de amigos y adolescentes, lo que refuerza la hipótesis de que acudió al centro de salud para escoltar a alguno de los jóvenes a una consulta médica de guardia.

image

De acuerdo con la información del sitio uruguayo Cadena del Mar, en su visita al Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Ana Carolina Ardohain estaba acompañada -también- por el joven Felipe Mon, hijo de Estefanía Novillo, la reconocida maquilladora y estilista mantiene desde hace años una relación profesional y de amistad con Pampita.

image

De acuerdo a información recabada por Cadena de Mar, la modelo y conductora estaba acompañando a Martín Pepa, que aguardaba atención de una medica de guardia, al igual que Felipe Mon el hijo de su amiga.