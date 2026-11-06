El rock y el pop argentino también tendrán representantes, con las nominaciones de Fito Páez, Babasónicos, 1915, Dillom, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo. A ellos se suman Trueno, Nathy Peluso y Yami Safdie.

En las categorías vinculadas al tango aparecen Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla. Por su parte, Bizarrap figura por su Music Session junto a Daddy Yankee, mientras que Santiago Ruiz, conocido como “Tatool”, también forma parte de los nominados. La nómina argentina se completa con Federico Vindver y el equipo de arte de La Vida Era Más Corta.