La Academia Latina de la Grabación confirmó a los artistas que subirán al escenario el 12 de noviembre en Las Vegas. También habrá una destacada presencia argentina entre los nominados.
La Academia Latina de la Grabación confirmó a los artistas que participarán de la 27ª edición de los Latin GRAMMY, que se realizará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Entre los nombres anunciados se destacan dos representantes argentinos: Bizarrap y Nathy Peluso.
La lista de figuras que subirán al escenario también incluye a Karol G, Bad Gyal, Baby Ranks, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel “Cucco” Peña.
La presencia argentina se suma a la participación de varios músicos nacionales que competirán por los premios. Entre los nominados figuran, entre otros artistas, CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Bizarrap, Fito Páez y Babasónicos, además de Trueno, Dillom, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Usted Señalemelo.
En la 27ª edición de los Latin GRAMMY. entre los artistas con mayor cantidad de nominaciones se encuentran Rosalía y Karol G, mientras que Milo J y CA7RIEL & Paco Amoroso también tienen una destacada presencia en las principales categorías. Ambos compiten por el premio a Álbum del Año, junto con Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León y Rawayana
El rock y el pop argentino también tendrán representantes, con las nominaciones de Fito Páez, Babasónicos, 1915, Dillom, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur y Usted Señalemelo. A ellos se suman Trueno, Nathy Peluso y Yami Safdie.
En las categorías vinculadas al tango aparecen Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla. Por su parte, Bizarrap figura por su Music Session junto a Daddy Yankee, mientras que Santiago Ruiz, conocido como “Tatool”, también forma parte de los nominados. La nómina argentina se completa con Federico Vindver y el equipo de arte de La Vida Era Más Corta.
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