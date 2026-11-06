La furia de Alex Caniggia con Mariana Nannis por criticar el lugar donde nació su nieta

Una polémica definición de la ex de Claudio Paul despertó un duro descargo del influencer, muy molesto por los dichos de su madre contra el lugar de nacimiento de su Venezia.
“No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació", dijo Mariana Nannis contra Venezia, su nieta, fruto de la relación entre su hijo, Alex Caniggia y Melody Luz. Y esa frase, de lo más polémica por cierto, disparó un duro descargo del habitual participante de realities shows, en su cuenta oficial de Instagram. El también hijo de Claudio Paul repudió los dichos de su madre.
"¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, comenzó el influencer y mediático, en un video casero, mirando a la lente, que compartió en sus redes sociales.
“Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona? Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”.
"Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija. Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?", enfatizó Caniggia, en referencia a las críticas que Nannis hizo sobre el sueldo que cobre Charlotte, por sus trabajos.
"Humillar a una hija no te hace superior. Te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla", enfatizó Alex contra Mariana, visiblemente molesto.
Recordemos que, tiempo atrás, Nannis apuntó contra Melody Luz, pareja de Caniggia hace varios años y mamá de la hermosa nena en común. Y esa situación generó un primer gran quiebre entre Alex y la mujer que le dio la vida porque el consideró que se estaba "metiendo" con la mujer que ama y con la que decidió formar una familia.
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