La furia de Alex Caniggia con Mariana Nannis por criticar el lugar donde nació su nieta

Alex junto a su mujer, Melody Luz, su hija Venezia. Con Claudio Paul Caniggia y su mujer.

SE QUEBRÓ EL VÍNCULO FAMILIAR

"Humillar a una hija no te hace superior. Te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla", enfatizó Alex contra Mariana, visiblemente molesto.

Recordemos que, tiempo atrás, Nannis apuntó contra Melody Luz, pareja de Caniggia hace varios años y mamá de la hermosa nena en común. Y esa situación generó un primer gran quiebre entre Alex y la mujer que le dio la vida porque el consideró que se estaba "metiendo" con la mujer que ama y con la que decidió formar una familia.