La hija del humorista dio detalles del tratamiento que está realizando su padre. Luego de permanecer varios días en terapia intensiva y coma inducido, busca recuperar fuerzas para volver a caminar con normalidad.
El actor y humorista José Luis Gioia continúa internado en una etapa de rehabilitación luego de haber sufrido un ACV isquémico que lo mantuvo por varios días en terapia intensiva y en coma inducido.
Sofía, hija del artista, compartió detalles sobre cómo evoluciona su salud y aseguró que su papá “está mucho mejor”, aunque todavía necesita recuperar fuerzas para volver a caminar con normalidad.
“Está bien, se está recuperando. Tiene que recuperar fuerza para caminar bien. De a poco iremos viendo cómo progresa”, explicó en diálogo con el portal Teleshow.
También aclaró que Gioia permanecerá un tiempo más internado bajo el seguimiento de los profesionales que lo acompañan en esta etapa. “Estaremos un tiempito ahí, recuperando, por suerte”, explicó.
La noticia sobre el delicado cuadro de salud de Gioia trascendió luego de que la periodista Maru Leone contara los detalles en el programa Mercuriali 107.9. Explicó que el actor, de 73 años, ingresó con un ACV isquémico y meningoencefalitis, lo que requirió internación en terapia intensiva, asistencia respiratoria y coma farmacológico durante aproximadamente una semana.
“Estuvo muy grave, en coma y con asistencia respiratoria. Lo contamos ahora porque ya está mejor”, explicó Leone.
El 17 de octubre, los médicos comenzaron a despertarlo y Gioia respondió favorablemente a los estímulos. Finalmente, el 30 de octubre recibió el alta de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina y continuó con su rehabilitación en la Clínica Alcla.
Sofía también aclaró que, si bien su padre estaba en proceso de filmar la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Saúl Menem, no se encontraba grabando cuando sufrió la descompensación. “Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió”, precisó.
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