PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE JOSÉ LUIS GIOIA



El actor sufrió un ACV isquémico mientras rodaba la serie de Menem y debió ser internado en terapia intensiva con coma inducido. Continúa su recuperación en una clínica de rehabilitación y debió ser reemplazado en la serie



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La noticia sobre el delicado cuadro de salud de Gioia trascendió luego de que la periodista Maru Leone contara los detalles en el programa Mercuriali 107.9. Explicó que el actor, de 73 años, ingresó con un ACV isquémico y meningoencefalitis, lo que requirió internación en terapia intensiva, asistencia respiratoria y coma farmacológico durante aproximadamente una semana.

“Estuvo muy grave, en coma y con asistencia respiratoria. Lo contamos ahora porque ya está mejor”, explicó Leone.

El 17 de octubre, los médicos comenzaron a despertarlo y Gioia respondió favorablemente a los estímulos. Finalmente, el 30 de octubre recibió el alta de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina y continuó con su rehabilitación en la Clínica Alcla.

El actor sufrió un ACV.

Sofía también aclaró que, si bien su padre estaba en proceso de filmar la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Saúl Menem, no se encontraba grabando cuando sufrió la descompensación. “Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió”, precisó.