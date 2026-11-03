Tras regresar de un viaje a Brasil -que originalmente formaba parte de planes de luna de miel y vacaciones ya pedidas en la radio-, Julieta Prandi retomó su trabajo como panelista en el programa "Sarasa" de La 100 y, a la salida del estudio, habló con la prensa “Estoy bien. Contenta de volver a mi trabajo a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”. Además, reconoció las dificultades de esta etapa “Por supuesto, como cualquier persona que se separa después de seis años, una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”.