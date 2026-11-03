Prandi volvió a referirse sobre su separación, de cómo se enteró su ex y de los comentarios que hicieron los allegados a la familia Ortega.
La conductora y actriz Julieta Prandi volvió a referirse a la disolución de su relación con el músico Emanuel Ortega, que se conoció el 12 de octubre de 2026 a través de un comunicado en Instagram que ella misma posteó, apenas 27 días después de que contrajeran matrimonio civil el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. La pareja había mantenido un vínculo de seis años -con cinco de convivencia- que comenzó en pandemia.
Tras regresar de un viaje a Brasil -que originalmente formaba parte de planes de luna de miel y vacaciones ya pedidas en la radio-, Julieta Prandi retomó su trabajo como panelista en el programa "Sarasa" de La 100 y, a la salida del estudio, habló con la prensa “Estoy bien. Contenta de volver a mi trabajo a la radio, que es algo que me hace sentir feliz”. Además, reconoció las dificultades de esta etapa “Por supuesto, como cualquier persona que se separa después de seis años, una relación importante donde vivimos de todo. El duelo a todo el mundo le duele, así que estamos en eso”.
Consultada por versiones que circularon -incluidas menciones a Josefina Lynch y Mariana Marx, y la idea de que Ortega se habría enterado del quiebre por redes-, Julieta Prandi fue escueta y tajante “No me importa lo que se especuló. No tengo por qué explicar. Él y yo sabemos lo que pasó. Lo único que voy a decir es que él no se entera de mi decisión por redes sociales. Él sabía lo que estaba pasando y las acciones que estaba teniendo. Nada más”.
También, agregó que aún no inició el trámite legal de divorcio, pero que lo hará en cualquier momento, y pidió que cesen las especulaciones “Nadie tiene ninguna autoridad para salir a opinar de qué pasó. Me parece que cada uno debería llamarse a silencio”.
Sobre Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega que publicó un mensaje de apoyo al músico y criticó el anuncio, expresó “No merece mi opinión. Mateyko no merece ni siquiera una opinión. Toda la gente que se burló del dolor ajeno, la verdad merece mi más profunda lástima”. Además, sobre los comentarios de Juana Viale -que ironizó sobre la duración del matrimonio en "La noche de Mirtha"- dijo “Todo aquel que se burla del dolor ajeno merece mi más profunda pena. Me da lástima”. “Las parejas son de a dos, todo el resto es periferia”.
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