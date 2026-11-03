Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizan la nueva versión de "Chicago - El Musical"

El proyecto se inscribe en una temporada teatral porteña que incluye otras grandes producciones de musicales. La vigencia de “Chicago” se sostiene en su mirada crítica sobre la construcción mediática de la fama y la instrumentalización del sistema judicial, temas que siguen resonando décadas después de su estreno.

Con una historia universal, impactantes coreografías, deslumbrantes números musicales y mucho jazz, “Chicago” ha cautivado a distintas generaciones y mantiene su vigencia en los escenarios internacionales.

FICHA TÉCNICA: