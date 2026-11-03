Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizan la nueva versión de "Chicago - El Musical"

Esta será la cuarta vez que el clásico de Broadway llegará a la Argentina, tendrá la dirección de Mariano Demaría y se estrenará en mayo de 2027 en el Teatro El Nacional.
Florencia Peña y Juliana Gattas encabezarán una nueva puesta de "Chicago – El Musical" en el Teatro El Nacional (Av. Corrientes 960), a partir de mayo de 2027. La actriz y conductora interpretará a Roxie Hart y mientas que la cantante de Miranda! le pondrá el cuerpo a Velma Kelly. La dirección general estará a cargo de Mariano Demaría, la coreografía de Gustavo Wons y la dirección musical de Tomás Mayer Wolf. Por su parte, Ricky Pashkus tuvo un rol decisivo en la gestión de los derechos, siendo una figura fundamental para hacer realidad la versión argentina.
Ambientada en la Chicago de los años 20, la obra sigue a Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres acusadas de crímenes pasionales que, desde la cárcel, buscan la libertad y la notoriedad con la ayuda del abogado Billy Flynn, quien convierte sus casos en espectáculo mediático. La trama es una sátira sobre la fama, la corrupción judicial y el papel de la prensa sensacionalista. El espectáculo incluye números de jazz, coreografías estilizadas y canciones como “All That Jazz”, “Cell Block Tango” y “Razzle Dazzle”.
El musical original se estrenó en Broadway el 3 de junio de 1975 en el 46th Street Theatre, con dirección y coreografía de Bob Fosse, música de John Kander, letras de Fred Ebb y libreto de Ebb y Fosse. Se basa en la obra teatral de 1926 de Maurine Dallas Watkins, periodista del Chicago Tribune que cubrió los juicios de Beulah Annan y Belva Gaertner -casos reales de 1924 que inspiraron a Roxie y Velma-. Watkins se negó durante años a ceder los derechos para una versión musical; solo tras su muerte en 1969 su patrimonio los autorizó. La producción original de 1975 tuvo 936 funciones y contó con Gwen Verdon como Roxie y Chita Rivera como Velma. El revival de 1996 se convirtió en uno de los musicales de mayor permanencia en Broadway y la adaptación cinematográfica de 2002, dirigida por Rob Marshall, obtuvo el Oscar a Mejor Película.
Esta será la cuarta vez que "Chicago" se presentará en la Argentina.y tendrá como atractivo especial del debut en el teatro comercial de Juliana Gattas, cantante de Miranda!, interpretando el rol Velma Kelly y hasta el momento no se conocen quienes intrepretarán a Billy Flynn, Mama Morton, Amos Hart, entre otros.
El proyecto se inscribe en una temporada teatral porteña que incluye otras grandes producciones de musicales. La vigencia de “Chicago” se sostiene en su mirada crítica sobre la construcción mediática de la fama y la instrumentalización del sistema judicial, temas que siguen resonando décadas después de su estreno.
Con una historia universal, impactantes coreografías, deslumbrantes números musicales y mucho jazz, “Chicago” ha cautivado a distintas generaciones y mantiene su vigencia en los escenarios internacionales.
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