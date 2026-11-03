Reemplazarán a Mirtha Legrand en las noches de los sábados de El Trece: "Suar quiere a..."

¿QUÉ OTROS CAMBIOS SE VIENEN EN LA TEVÉ?

Por un lado, Carmen Barbieri fue tentada, semanas atrás, para hacer una dupla de conducción con Marcelo Polino, para el 2027. Las reuniones con Diego Toni, todavía gerente de programación de El 9 habían avanzado. Pero con el desembarco de Mandarina y Mariano Chiade ahora a cargo del canal del Colegiales, el futuro de la artista es incierto. Esta semana se reúne con las nuevas autoridades.

Por el otro, Rocío Marengo con su programa vespertino de cocina, que venía funcionando muy bien en rating, está en la duda de seguir o no, de escuchar posibles ofertas para renovar o plantar bandera, ya que tiene que consensuar con su familia el esquema rutinario, considerando que tiene un bebé chiquitos y que este año le resultó intenso su cotidiano.