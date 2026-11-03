Reemplazarán a Mirtha Legrand en las noches de los sábados de El Trece: "Suar quiere a..."

Para el 2027, el canal convocó a una importante figura del espectáculo para que ocupe el lugar de Chiquita. "Se haría cargo de las cenas de los sábados".
Bombazo en la pantalla chica. En tiempos en donde Mirtha Legrand se mantiene alejada de la pantalla tras su larga internación, se conoció la "jugada de ajedrez" que está armando El 13 para reemplazarla. Para el 2027 quieren a una figura convocante en la pantalla, los fines de semana, y tentaron, nada más ni nada menos, que a Moria Casán.
"La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", anticipó Adrián Pallares, al aire de Intrusos en el espectáculo, en las noches de América.
"El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", contó el conductor, revelando el nombre y el apellido de la figura de la tevé que ocuparía el lugar de la diva máxima de la pantalla, cuando cumpla sus 100 años de edad.
"Se haría cargo de estas cenas o de algo similar. Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya", agregó, el periodista, sobre el especial interés que tiene el gerente de programación de retener a Moria, en su pantalla.
Por un lado, Carmen Barbieri fue tentada, semanas atrás, para hacer una dupla de conducción con Marcelo Polino, para el 2027. Las reuniones con Diego Toni, todavía gerente de programación de El 9 habían avanzado. Pero con el desembarco de Mandarina y Mariano Chiade ahora a cargo del canal del Colegiales, el futuro de la artista es incierto. Esta semana se reúne con las nuevas autoridades.
Por el otro, Rocío Marengo con su programa vespertino de cocina, que venía funcionando muy bien en rating, está en la duda de seguir o no, de escuchar posibles ofertas para renovar o plantar bandera, ya que tiene que consensuar con su familia el esquema rutinario, considerando que tiene un bebé chiquitos y que este año le resultó intenso su cotidiano.
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