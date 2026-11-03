La furia de Beto Casella con Juana Viale por incitar el consumo de sustancias: "¿Sos pavota?"

JULIETA PRANDI VS. JUANA

“No, no me jodas, pero no me digas que se desgastó la relación. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué gastadero, cómo vas a casarte y a los 27 días...? Yo la estiro un poco, aunque sea", dijo Juana, el último fin de semana, en su programa, al hablarse de la inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a menos de un mes de su casamiento.

“A todo aquel que se burla del dolor ajeno, merece mi más profunda pena. Me da lástima porque no encuentro autoridad moral para que opine de mi persona y de Emanuel”, le respondió Prandi a Viale, en las últimas horas, al ser consultada por los cronistas, sobre la burla que hizo la hija de Marcela Tinayre al aire, sobre el final de su matrimonio con Ortega.