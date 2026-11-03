La furia de Beto Casella con Juana Viale por incitar el consumo de sustancias: "¿Sos pavota?"

El conductor de BTV apuntó contra la nieta de Mirtha Legrand por sus desafortunados comentarios al aire sobre el consumo de sustancias tóxicas.
"Bueno, compórtate Juana... Por favor, que esto es un programa serio. Igual, me parece que hay que pelearse acá, para que te levanten en todos lados. Si somos civilizados, no tanto. Nosotros no peleamos, nosotros somos puro amor. Nosotros fumamos churri. No, chiste, por favor Juana, que está mirando la abuela", lanzó Juana Viale, el último fin de semana, en El 13. Y eso generó la reacción, ante cámara, de Beto Casella, con argumentos.
"Poco serio, ¿ya tiene 40 años? Hay que ser pavota, por no decir otra palabra, para ufanarte que fumas churros. No se puede boludear con consumos de sustancias en televisión, sobre todo en programas populares. No podés ser tan pavota, si no se le dijo su hermano que la produce o su abuela por ahí no le habla. Alguien se lo tiene que decir, no podés ser tan estúpida. No se jode con esas cosas", planteó Beto, desde su programa, BTV.
"Vamos a decirle a Juana que cree que fumar un churro es una pelotudez, la mitad de los chicos que entran a recuperación entran por el churro con el que vos jodes. Vos podés comprar las mejores flores de Palermo, hay pibes que no pueden y después terminan en problemas", explicó, Casella, desde su ciclo, en la segundo noche de América.
"Tiene 40 años, ¿No aprendió nada? Me sacan estas cosas. Son más piolas los pibes del streaming que esta chica. No es gracioso Juana Viale, en tu casa hace lo que quieras, inyectate heroína. Hace lo que quieras, pero esto es televisión", concluyó, el conductor, molesto con los dichos de la nieta de Mirtha Legrand, desde su pantalla de El 13.
“No, no me jodas, pero no me digas que se desgastó la relación. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué gastadero, cómo vas a casarte y a los 27 días...? Yo la estiro un poco, aunque sea", dijo Juana, el último fin de semana, en su programa, al hablarse de la inesperada separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a menos de un mes de su casamiento.
“A todo aquel que se burla del dolor ajeno, merece mi más profunda pena. Me da lástima porque no encuentro autoridad moral para que opine de mi persona y de Emanuel”, le respondió Prandi a Viale, en las últimas horas, al ser consultada por los cronistas, sobre la burla que hizo la hija de Marcela Tinayre al aire, sobre el final de su matrimonio con Ortega.
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