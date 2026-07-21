Bronca con Rosalía: fans venden sus entradas por su polémico posteo sobre la Selección Argentina

La cantante española publicó un video tras la final del Mundial 2026 y en las vísperas de su llegada al país para tocar en el Movistar Arena. El malestar de sus fanáticos.
A muy pocos días de desembarcar en Buenos Aires para presentar su nuevo álbum Lux, la cantante española Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia con el público argentino, luego de una burla que hizo sobre la Selección tras la derrota en la final del Mundial 2026.
Hasta ahora, la empresa que trae a la ahora artista "anti-argentina", DF Entertainment, no hizo referencias a lo sucedido y tampoco informó sobre la devolución del dinero de las entradas. Lo que prometía ser una fiesta total para los conciertos agendados se transformó en un contundente repudio que ya impacta en la venta de tickets.
Decenas de usuarios comenzaron a ofrecer sus ubicaciones de forma particular. “Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina”, escribió uno de los fanáticos.
Otros seguidores fueron más drásticos y solicitaron el reembolso formal. “Espero que rompan las entradas y que el Movistar Arena esté completamente vacío”, lanzó uno de ellos. Por el momento, la productora no habilitó un canal de devolución oficial ni modificó el cronograma de la gira. L
Las reventas se están gestionando de manera privada entre usuarios.
El conflicto comenzó cuando Rosalía reposteó en su cuenta de TikTok un video publicado por Mía Khalifa después de la consagración de España en el Mundial 2026. En las imágenes, la influencer y exactriz pornográfica aparece despertándose al día siguiente de la final y saliendo al balcón de su departamento en Nueva York. El contenido está musicalizado con un fragmento de “La Perla”, una de las canciones incluidas en el álbum Lux.
“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, se escucha en el pasaje elegido.
Khalifa acompañó el video con un mensaje que fue interpretado como una provocación hacia los argentinos: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.
La letra de la canción no fue escrita originalmente en referencia al fútbol, sino que aborda una relación conflictiva. Sin embargo, la frase utilizada por Khalifa y el contexto posterior a la final llevaron a numerosos usuarios a considerar que el contenido estaba dirigido contra los jugadores de la Selección.
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