Bronca con Rosalía: fans venden sus entradas por su polémico posteo sobre la Selección Argentina

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A 11 DÍAS DE SUS SHOWS EN BUENOS AIRES, LA CANTANTE ESPAÑOLA ROSALÍA SE SUMA A LA CAMPAÑA ANTIARGENTINA



Trata a los argentinos de "perlas", un término que en su jerga significa sinvergüenza, aprovechado o poco confiable.



¿Algún argentino piensa ir a verla? pic.twitter.com/Jb4PzhYB8i — ELDUCK (@elduckpost) July 21, 2026

La polémica con Rosalía

El conflicto comenzó cuando Rosalía reposteó en su cuenta de TikTok un video publicado por Mía Khalifa después de la consagración de España en el Mundial 2026. En las imágenes, la influencer y exactriz pornográfica aparece despertándose al día siguiente de la final y saliendo al balcón de su departamento en Nueva York. El contenido está musicalizado con un fragmento de “La Perla”, una de las canciones incluidas en el álbum Lux.

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, se escucha en el pasaje elegido.

Khalifa acompañó el video con un mensaje que fue interpretado como una provocación hacia los argentinos: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

La letra de la canción no fue escrita originalmente en referencia al fútbol, sino que aborda una relación conflictiva. Sin embargo, la frase utilizada por Khalifa y el contexto posterior a la final llevaron a numerosos usuarios a considerar que el contenido estaba dirigido contra los jugadores de la Selección.