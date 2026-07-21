Sarah Jessica Parker se conmovió con Lionel Messi

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker y Wilkie Broderick, su hijo.

La imagen que impactó a la actriz se produjo en el momento en que Lionel Messi bajó del podio luego de recibir la medalla de subcampeón. A sus 39 años, y con la certeza de que este pudo haber sido su último Mundial, el capitán argentino no pudo contener las lágrimas mientras la hinchada lo ovacionaba a rabiar en el MetLife Stadium.

El llanto de Messi se viralizó de inmediato y generó reacciones de celebridades de todo el mundo como Novak Djokovic, Tom Cruise, Matt Damon y entre otras figuras de Hollywood y del deporte también fueron captadas emocionadas, en las gradas o en sus redes sociales.

La presencia de Sarah Jessica Parker en el estadio no fue casual. Su hijo James viene siguiendo de cerca a la Selección Argentina desde hace tiempo y ha hecho pública su admiración por Messi en varias ocasiones. El joven actor -que debutó como modelo este año y protagoniza una obra off-Broadway- se convirtió en uno de los rostros más visibles del fandom “extranjero” de la Albiceleste durante este Mundial.

El mensaje de la actriz se suma a una ola de reacciones internacionales que subrayan el impacto emocional de Messi más allá de las fronteras argentinas.