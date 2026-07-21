Sarah Jessica Parker se conmovió con Lionel Messi

La actriz estadounidense, ícono de "Sex and the City", asistió a la final del Mundial 2026 y no pudo disimular la emoción que le generó ver al capitán argentino quebrarse.
Horas después del partido que coronó a España como Campeón del Mundo, Sarah Jessica Parker publicó en su cuenta de Instagram una foto de la ceremonia de premiación acompañada de un mensaje que ya supera los 145.000 “me gusta” y generó miles de comentarios de argentinos y españoles.
“Increíble, UNA LOCURA y emocionante estar ahí” escribió la actriz que dio vida a Carrie Bradshaw en "Sex & the city" y agregó “No disfruto ver a Leo Messi llorando”. Luego agregó “Ambos equipos se lo ganaron hoy. Tanto talento a la vista. Felicitaciones a la Selección Española por la victoria tan dramática y felicitaciones a la Selección Argentina por su corazón”. El posteo lo cerró con un beso y sus iniciales.
El mensaje de Parker no fue solo un gesto de simpatía. Llegó cargado de un contexto familiar muy particular. Su hijo James Wilkie Broderick , fruto de su matrimonio con el actor Matthew Broderick, es un confeso fanático de Lionel Messi y de la Scaloneta.
Días antes de la final, el joven de 23 años, había publicado una selfie con la camiseta número 10 de la Selección Argentina y había vaticinado el desarrollo del partido. Tras la derrota, volvió a posar con la misma casaca junto a leyendas del fútbol mundial como Christian Karembeu, Patrick Vieira, Blaise Matuidi y Lukas Podolski.
La imagen que impactó a la actriz se produjo en el momento en que Lionel Messi bajó del podio luego de recibir la medalla de subcampeón. A sus 39 años, y con la certeza de que este pudo haber sido su último Mundial, el capitán argentino no pudo contener las lágrimas mientras la hinchada lo ovacionaba a rabiar en el MetLife Stadium.
El llanto de Messi se viralizó de inmediato y generó reacciones de celebridades de todo el mundo como Novak Djokovic, Tom Cruise, Matt Damon y entre otras figuras de Hollywood y del deporte también fueron captadas emocionadas, en las gradas o en sus redes sociales.
La presencia de Sarah Jessica Parker en el estadio no fue casual. Su hijo James viene siguiendo de cerca a la Selección Argentina desde hace tiempo y ha hecho pública su admiración por Messi en varias ocasiones. El joven actor -que debutó como modelo este año y protagoniza una obra off-Broadway- se convirtió en uno de los rostros más visibles del fandom “extranjero” de la Albiceleste durante este Mundial.
El mensaje de la actriz se suma a una ola de reacciones internacionales que subrayan el impacto emocional de Messi más allá de las fronteras argentinas.
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