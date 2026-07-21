Disney On Ice presenta ¡Festejemos en Familia!

Un espectáculo para celebrar la magia, la valentía y el poder del amor, con Anna y Elsa de "Frozen", Mirabel de "Encanto" y la por primera vez en vivo Stitch.
En esta nueva producción, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald y Goofy invitan al público a celebrar los momentos más especiales a través de un recorrido por las inolvidables historias de Disney. Una mágica aventura sobre hielo que combina las historias de dos mundos mágicos: el reino helado de Arendelle de Frozen y la casita mágica de la familia Madrigal en Encanto.
El icónico espectáculo sobre hielo que se presenta en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires desde 17 de julio y hasta el 30 de julio de 2026, con funciones de lunes a viernes a las 15 y 19 hs y los sábados y domingos con tres alternativas: 11, 15 y 19 hs.
En la primera parte, Anna y Elsa, junto a Kristoff, Sven y Olaf, luchan contra el invierno eterno y descubren el poder del amor verdadero. Luego de una aventura congelada, el público viajará a un vibrante pueblo en las montañas de Colombia, en donde conocerán a los Madrigal, una familia extraordinaria que vive en una casita mágica en un bello lugar soñado llamado Encanto con Mirabel, Bruno y Tía Pepa.
Uno de los grandes atractivos del show es la primera aparición en Latinoamérica de Stitch y Angel sobre el hielo, quienes se suman al universo de personajes que protagonizan esta aventura repleta de sorpresas, canciones y espectaculares coreografías.
Un show emocionante que invita a las familias a descubrir que cada persona posee dones únicos -mágicos o no- y que ser fiel a uno mismo y valorar a quienes nos rodean es lo que realmente nos hace especiales. ¡La magia está en vos!
Con una puesta en escena de nivel internacional, impactantes efectos visuales, escenografías envolventes y un despliegue artístico único, Disney On Ice: Festejemos en Familia propone una experiencia inmersiva donde el público no solo disfruta del espectáculo, sino que también forma parte de la celebración. A lo largo de la función, las familias son invitadas a cantar, bailar e interactuar con los personajes, convirtiendo cada presentación en un recuerdo inolvidable para espectadores de todas las edades.
Pero si algo define a Disney On Ice es que la magia no ocurre solo frente al público. Detrás de cada función hay una producción de escala internacional que transforma el hielo en un escenario vivo. Desde su creación en 1981, el espectáculo ha recorrido el mundo uniendo culturas y generaciones, consolidándose como una de las experiencias familiares más emblemáticas del entretenimiento en vivo.
Cada ciudad que recibe el show es parte de una operación milimétrica: el montaje puede extenderse por más de 14 horas, con un equipo que traslada toneladas de equipamiento y coordina cada detalle para que la experiencia sea perfecta. Sobre la pista más de 50 patinadores de distintas partes del mundo dan vida a coreografías que mezclan técnica, narrativa y emoción.
El resultado es una experiencia que va más allá del espectáculo: es una invitación a volver a creer en la magia, a compartir en familia y a reencontrarse con historias que, sin importar la edad, siguen teniendo algo que decir.
Las entradas se pueden conseguir a través de movistararena.com.ar. Sé parte de una experiencia que reúne a los personajes más queridos de Disney en un espectáculo lleno de emoción, música y sorpresas. Disney On Ice es un programa inolvidable para disfrutar en familia y volver a creer en la magia.
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