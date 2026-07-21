Disney On Ice presenta ¡Festejemos en Familia!

Un show emocionante que invita a las familias a descubrir que cada persona posee dones únicos -mágicos o no- y que ser fiel a uno mismo y valorar a quienes nos rodean es lo que realmente nos hace especiales. ¡La magia está en vos!

Con una puesta en escena de nivel internacional, impactantes efectos visuales, escenografías envolventes y un despliegue artístico único, Disney On Ice: Festejemos en Familia propone una experiencia inmersiva donde el público no solo disfruta del espectáculo, sino que también forma parte de la celebración. A lo largo de la función, las familias son invitadas a cantar, bailar e interactuar con los personajes, convirtiendo cada presentación en un recuerdo inolvidable para espectadores de todas las edades.

Pero si algo define a Disney On Ice es que la magia no ocurre solo frente al público. Detrás de cada función hay una producción de escala internacional que transforma el hielo en un escenario vivo. Desde su creación en 1981, el espectáculo ha recorrido el mundo uniendo culturas y generaciones, consolidándose como una de las experiencias familiares más emblemáticas del entretenimiento en vivo.

Cada ciudad que recibe el show es parte de una operación milimétrica: el montaje puede extenderse por más de 14 horas, con un equipo que traslada toneladas de equipamiento y coordina cada detalle para que la experiencia sea perfecta. Sobre la pista más de 50 patinadores de distintas partes del mundo dan vida a coreografías que mezclan técnica, narrativa y emoción.

El resultado es una experiencia que va más allá del espectáculo: es una invitación a volver a creer en la magia, a compartir en familia y a reencontrarse con historias que, sin importar la edad, siguen teniendo algo que decir.

Las entradas se pueden conseguir a través de movistararena.com.ar. Sé parte de una experiencia que reúne a los personajes más queridos de Disney en un espectáculo lleno de emoción, música y sorpresas. Disney On Ice es un programa inolvidable para disfrutar en familia y volver a creer en la magia.