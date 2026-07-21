Momi Giardina reveló la razón por la que se hizo siete cirugías estéticas: "La cagás"

LAS OTRAS CIRUGÍAS DE MOMI

"También, tengo dos liposucciones. En la carita, por ahora, no me hice nada...", contó Momi, sin vueltas, sobre los cambios estéticos que se hizo, en su cuerpo. Y luego, reflexionó sobre lo que le pasó en sus lolas, que le llevó tiempo reconstruirlas hasta lograr su objetivo de imagen actual.

“Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. Pero a veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y que así se va a notar su trabajo... Y fue lo que me pasó”, reconoció, Giardina.