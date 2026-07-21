Momi Giardina reveló la razón por la que se hizo siete cirugías estéticas: "La cagás"

La integrante de Luzu explicó la razón por la que entró varias veces a una sala de operaciones para renovar su imagen. "En la carita, por ahora...".
iMomi Giardina, una de las caras más conocidas del streaming, explicó el por qué ingresó tantas veces a un quirófano, a fin de realizarse distintos cambios estéticos. La influencer debió operarse varias veces de los mismo y sufrió una Mala Praxis. "Me agarró en un momento de inseguridad total".
"Llevo siete operaciones en encima, reales... Me operé tres veces las mamás. Siempre me quise sacar. En la primera cirugía, me hicieron Mala Praxis. me pusieron las prótesis al revés. El doctor no me dijo nada. Y, encima, me pusieron mucha cantidad, no saben lo que era. Tuve que esperar un año para poder sacarme todo eso", contó Momi, durante una entrevista con Martín Cirio.
"A mí me agarró eso en un momento de inseguridad total. Por eso digo que si tenés un momento de inseguridad, no te sometas a ninguna operación ni nada porque, de verdad, que la cagás. Una de las partes más lindas de mi cuerpo eran mis lolas...", se sinceró, Giardina.
"Y yo, por una inseguridad, porque estaba en pareja, a el le iba muy bien, yo no tenía laburo y pensé ´seguro le va a gustar otra´. Igual, le terminó gustando otra", contó la integrante de Luzu Tevé, con el humor que la caracteriza. "Después, me volví a operar para reconstruirme, con otros (cirujanos). Y, recién el año pasado, me terminó de amoldar y acomodar todo", compartió, Momi.
"También, tengo dos liposucciones. En la carita, por ahora, no me hice nada...", contó Momi, sin vueltas, sobre los cambios estéticos que se hizo, en su cuerpo. Y luego, reflexionó sobre lo que le pasó en sus lolas, que le llevó tiempo reconstruirlas hasta lograr su objetivo de imagen actual.
“Yo fui al médico y le dije que quería levantar un poquito las lolas. Pero a veces los cirujanos quieren lucirse o se piensan que porque estás en el medio querés dos pelotas gigantes y que así se va a notar su trabajo... Y fue lo que me pasó”, reconoció, Giardina.
comentar