Sharon Stone comparó el proceso de dejar la medicación tras su ACV con "dejar la heroína"

La actriz aseguró que hoy busca llevar una vida sin drogas y recordó las secuelas que dejó el accidente cerebrovascular.
Sharon Stone habló sobre el difícil proceso de abandonar la medicación que utilizó tras el ACV que sufrió en 2001.
La actriz contó que decidió abandonar los medicamentos que tomó durante años luego del accidente cerebrovascular que sufrió en 2001. También dejó de consumir marihuana y aseguró que hoy busca llevar una vida "libre de drogas".
A casi 25 años del accidente cerebrovascular (ACV) que marcó un antes y un después en su vida, Sharon Stone volvió a hablar sobre las secuelas que enfrentó y el largo camino de recuperación. En una entrevista con Variety, la actriz reveló que abandonar la medicación que tomó durante años fue una de las experiencias más difíciles que atravesó.
"Fue como dejar la heroína", aseguró al describir el proceso de dejar los fármacos que utilizó tras la emergencia médica que sufrió en 2001. "Estuve fatal durante cuatro meses y medio. Sólo pensaba: 'Quiero recuperar mi vida'", recordó.
Stone explicó que, después de años de tratamientos, decidió dejar atrás cualquier sustancia para el dolor y buscar una vida sin drogas. "Me dijeron: 'No podés dejarlo. Nunca podrás dejarlo'. Y yo les dije: 'Voy a dejarlo'", contó.
La actriz de 68 años señaló que, una vez que dejó la medicación, tomó otra decisión: abandonar el consumo de marihuana, y cuando dejó de fumarla "también me enfermé. Ya no es como si la sacaras de la tierra. No es como cuando éramos niños".
Además, recordó una advertencia que recibió de su neurólogo: "He tenido pacientes que han muerto en urgencias por culpa de la marihuana", le dijo el especialista, según reprodujo durante la entrevista.
Stone aclaró que actualmente se siente conforme con la decisión y disfruta de vivir completamente sobria.
La protagonista de Bajos instintos sufrió una hemorragia cerebral en septiembre de 2001, cuando tenía 43 años. La emergencia puso en riesgo su vida y derivó en un extenso proceso de rehabilitación.
Con el paso de los años, la actriz contó que debió recuperar funciones como el habla, la memoria y la visión, además de reaprender actividades cotidianas. En entrevistas anteriores también reveló que los médicos le habían dado apenas un 1% de probabilidades de sobrevivir.
Actualmente, Stone trabaja junto a su hijo mayor, Roan, en distintos proyectos creativos y recientemente volvió al modelaje al desfilar para Vetements en París, 33 años después de su última participación en una pasarela.
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