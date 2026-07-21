Sharon Stone comparó el proceso de dejar la medicación tras su ACV con "dejar la heroína"

Además, recordó una advertencia que recibió de su neurólogo: "He tenido pacientes que han muerto en urgencias por culpa de la marihuana", le dijo el especialista, según reprodujo durante la entrevista.

Stone aclaró que actualmente se siente conforme con la decisión y disfruta de vivir completamente sobria.

La protagonista de Bajos instintos sufrió una hemorragia cerebral en septiembre de 2001, cuando tenía 43 años. La emergencia puso en riesgo su vida y derivó en un extenso proceso de rehabilitación.

Stone contó que dejar la medicación y la marihuana fue uno de los mayores desafíos de su recuperación.

Con el paso de los años, la actriz contó que debió recuperar funciones como el habla, la memoria y la visión, además de reaprender actividades cotidianas. En entrevistas anteriores también reveló que los médicos le habían dado apenas un 1% de probabilidades de sobrevivir.

Actualmente, Stone trabaja junto a su hijo mayor, Roan, en distintos proyectos creativos y recientemente volvió al modelaje al desfilar para Vetements en París, 33 años después de su última participación en una pasarela.