Bullet For My Valentine vuelve a la Argentina

"Very excited to announce a few headline dates in South America later this year! Tickets on sale Monday Sept 2nd at bulletformyvalentine.comDon’t miss it!", publicó la banda en sus redes sociales.

ADEMÁS:

Además de la Argentina, la banda galesa visitará Brasil, Chile y Perú. El grupo liderado por Matt Tuck pisará nuevamente nuestro país tras 3 años de ausencia. La última vez que estuvieron en Buenos Aires fue en 2016, cuando formaron parte del Maximus Festival en Ciudad del Rock.