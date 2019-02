Y, este mediodía, el humorista volvió a demostrar que no piensa en una tregua con ningún sector vinculado a la anterior gestión. ¿Qué sucedió? Mientras Camilo Alan, integrante de la Federación de Comercios de Buenos Aires, relataba la delicada situación que atraviesan las PyME frente a una cámara de C5N, Casero se coló en el plano y realizó un gesto burlón.

casero c5n.mp4

Más allá que, posiblemente, no haya sido su intención, esa mueca socarrona frente al móvil de un canal en el que los trabajadores no perciben su salario en tiempo y forma no parece atinada.

