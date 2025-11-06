Cambiazo en las tardes de El 9: ¿Qué pasará con Carmen Barbieri y Flor de la V?

Porque después de 6 meses en la segunda tarde de la emisora de colegiales, a Carmen la moverán de horario para que empiece a ocupar la franja de la primera tarde, de cara al año de contrato que le queda con el canal dirigido por Diego Toni. A partir del mes de diciembre, la artista volverá a la gran competencia gran de horarios...

Porque Barbieri tendrá que pelear en la ardua lucha del rating contra intrusos en el espectáculo, un programa de chimentos súper instalado en la pantalla chica hace 2 décadas y media. También, Luz -el segundo nombre de Carmencita- deberá enfrentarse al nuevo ciclo periodístico de María Belén Ludueña, por El 13.

Y para Flor también será un nuevo desafío porque su horario será más tarde del que supo ocupar en los últimos años tanto en El 9 como en sus épocas en América. Si bien seguirá al frente del vivo que viene haciendo con Los profesionales de siempre, competirá mano a mano con A la tarde, el envío de Karina Mazzocco, programa en el que supo trabajar De la Ve.

QUÉ PASARÁ CON EL FUTURO DE BETO CASELLA

Esta semana, Beto Casella firmó la recisión de su contrato con El 9 después de 20 años en el prime time del canal, al frente de un clásico de las noches, Bendita Tevé. Y, por estos días, está firmando un nuevo y renovado contrato con la productora de contenidos Mandarina, de cara a su desembarco en América, para el 2026.

Beto seguirá en frente de Bendita hasta mediados de diciembre. Desde entonces, empezará su período de descanso y de vacaciones mezclado con preproducción de los que será su nuevo desafío en la tevé, con un programa diario que irá a las 22 por la emisora palermitana. Será Edith Hermida quien se quede a cargo de la primera noche de El 9.