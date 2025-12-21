Mauro Icardi le regaló un auto lujoso a la China Suárez: cuánto cuesta

Entre las imágenes, se destacaron varias bolsas y cajas de la marca Louis Vuitton, cuidadosamente dispuestas sobre una mesa, tal como en una boutique. Velas, moños rojos y una decoración navideña con un osito crearon una atmósfera encantadora. En el centro, una tarjeta añadía un toque especial: “Sr Mauro Icardi y Sra Eugenia Suárez”.

En sus historias, la China etiquetó a Icardi y a Louis Vuitton, sumó el tradicional “teekkürler” (“gracias” en turco) y cerró el posteo con un emoji de corazón.

La serie de regalos terminó con la presentación de un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico chino de lujo, conocido como el “Rolls-Royce chino”. Este vehículo, con un precio que varía entre 93.989 y 130.656 euros, se destaca por su diseño elegante y acabados oscuros. En su interior, la China mostró un adorno de peluche en forma de león, una figura tejida colgando del volante y una nota manuscrita cubierta con emojis de corazones rojos.

El Hongqi E-HS9 tiene versiones diferenciadas por la capacidad de su batería. Una de las opciones ofrece 89 kWh, permitiendo una autonomía de hasta 380 kilómetros, mientras que la versión con la batería más amplia alcanza los 99 kWh y extiende la autonomía hasta los 441 kilómetros. Todo el conjunto funciona de manera completamente eléctrica.

Pendía del espejo retrovisor una tarjeta con las siglas del Galatasaray y el año de fundación del club, aportando un toque personal al costoso regalo, dado que Icardi es una figura clave en ese equipo de Estambul. Con este obsequio, la actriz y cantante podrá moverse con total libertad, luciendo su nuevo coche por las calles turcas.

El lujoso automóvil fue comparado enseguida con un regalo anterior de Icardi: en 2014, el delantero sorprendió a Wanda Nara en su aniversario con un Rolls-Royce modelo Wraith, valorado en alrededor de 300.000 dólares. Ese regalo estuvo acompañado de un mensaje en redes sociales: “En un mes muy importante para nosotros te hago este regalito. Te Amo @wandaicardi #RollsRoyce #RR #elqueQuerías”, haciendo referencia a su aniversario y al inicio de su relación el 27 de octubre de 2013.