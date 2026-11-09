En un comunicado conjunto, James Gunn y Peter Safran afirmaron estar “inmensamente orgullosos” de restaurar a Superman como el corazón de DC y de haber abierto nuevas historias. Se mostraron “ansiosos por volver a lo que nos llevó a este trabajo: contar las historias que amamos”, incluyendo el próximo capítulo de Clark Kent y Lex Luthor en "El Hombre del Mañana".

Peter Safran, a la izquierda, y James Gunn

Por su parte, David Ellison y el co-CEO Ynon Kreiz agradecieron a la dupla por “lanzar una nueva era” y liderar la transformación del estudio. Señalaron que confían en una transición suave y en Latcham para “construir la próxima generación de contadores de historias de DC”.

Jeremy Latcham

Jeremy Latcham ingresó a Marvel en 2004 y trabajó estrechamente con Kevin Feige como Vicepresidente Senior de Producción y Desarrollo y participó en "Iron Man 1 y 2", "The Avengers", *Guardianes de la Galaxia" (donde coincidió con Gunn), "Avengers: La era de Ultron" y "Spider-Man: de regreso a casa". Luego fundó su propia productora y tuvo deals con Fox, Hasbro y otros estudios.

Gunn y Safran seguirán vinculados creativamente al menos a "Superman: El hombre del Mañana" (en postproducción), la serie "The People v. Gorilla Grodd" y como productores de "The Batman: Parte 2" (2028, con Robert Pattinson).