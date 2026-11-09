Los coconductores de DC Studios se retiran de los cargos ejecutivos a partir del 1 de diciembre, en el marco de la reestructuración de Skydance tras la compra de Warner Bros. Discovery.
James Gunn y Peter Safran abandonarán sus puestos como co-CEOs y copresidentes de DC Studios a partir del 1 de diciembre de 2026, y serán reemplazados por Jeremy Latcham, veterano ejecutivo de Marvel Studios, quien asumirá como presidente y Director Creativo Ejecutivo, infromaron a través de un comunicados los directivos que dejarán sus puestos.
El movimiento se produce pocas semanas después del cierre de la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount/Skydance, liderada por David Ellison, y marca el fin de una gestión de cuatro años que buscó unificar y relanzar el universo de DC.
Gunn y Safran habían sido nombrados en 2022 por el entonces CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, con el mandato de construir un rival coherente al Marvel Cinematic Universe. Bajo su conducción se estrenó "Superman" (en 2025), que recaudó alrededor de 618 millones de dólares a nivel global y fue bien recibido por la crítica, además de series como "Peacemaker", "Creature Commandos" y "Lanterns".
Sin embargo, los resultados comerciales fueron todos exitosos porque "Supergirl" resultó un fracaso (recuadó alrededor de 126 millones de dólares contra un presupuesto de 170 millones) y "Clayface" tuvo un desempeño más modesto, a pesar de mejores reseñas. También impulsaron una agenda de desarrollo a largo plazo que incluía "Superman: El Hombre del Mañana" -escrita y dirigida por Gunn, prevista para julio de 2027- y otros proyectos.
En un comunicado conjunto, James Gunn y Peter Safran afirmaron estar “inmensamente orgullosos” de restaurar a Superman como el corazón de DC y de haber abierto nuevas historias. Se mostraron “ansiosos por volver a lo que nos llevó a este trabajo: contar las historias que amamos”, incluyendo el próximo capítulo de Clark Kent y Lex Luthor en "El Hombre del Mañana".
Por su parte, David Ellison y el co-CEO Ynon Kreiz agradecieron a la dupla por “lanzar una nueva era” y liderar la transformación del estudio. Señalaron que confían en una transición suave y en Latcham para “construir la próxima generación de contadores de historias de DC”.
Jeremy Latcham ingresó a Marvel en 2004 y trabajó estrechamente con Kevin Feige como Vicepresidente Senior de Producción y Desarrollo y participó en "Iron Man 1 y 2", "The Avengers", *Guardianes de la Galaxia" (donde coincidió con Gunn), "Avengers: La era de Ultron" y "Spider-Man: de regreso a casa". Luego fundó su propia productora y tuvo deals con Fox, Hasbro y otros estudios.
Gunn y Safran seguirán vinculados creativamente al menos a "Superman: El hombre del Mañana" (en postproducción), la serie "The People v. Gorilla Grodd" y como productores de "The Batman: Parte 2" (2028, con Robert Pattinson).
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