El comediante y actor británico, de 51 años, fue sentenciado, este lunes, a 10 años y seis meses tras ser hallado culpable de una violación y tres agresiones sexuales cometidas entre 2004 y 2009.
El actor Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión en el Southwark Crown Court de Londres, donde el juez Joel Bennathan lo describió como un “depredador sexual” que, al alcanzar el éxito hace unos 20 años, creyó que “la fama significaba que podía actuar como quisiera, cuando quisiera”.
La sentencia incluye nueve años por la violación y penas concurrentes por las tres agresiones sexuales, que suman 18 meses adicionales. El comediante deberá cumplir dos tercios de la pena -siete años aproximadamente- antes de poder acceder a la libertad condicional, y también quedará inscrito de por vida en el registro de delincuentes sexuales.
El juicio -que duró cuatro semanas- terminó el jueves pasado con un veredicto mixto, por un lado, el jurado lo halló culpable de una violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres, y por el otro lo absolvió de dos cargos de violación y de un intento de agresión indecente. Todos los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009, en el período de su mayor ascenso mediático y de presencia en Hollywood. Brand, que se declaró inocente de todos los cargos, permaneció en silencio durante la lectura de la sentencia y le dijo “I love you” a su esposa Laura mientras lo retiraban de la sala.
El juez destacó la “arrogancia descomunal” de Russell Brand, señaló que su entorno solía “indulgar” su comportamiento y recordó que la fama lo protegió hasta 2023, cuando una investigación del periódico The Sunday Times y el programa "Despachos" (Dispatches) de Channel 4 sacó a la luz las denuncias y animó a las mujeres a acudir a la policía.
La defensa argumentó que el actor es “una persona fundamentalmente diferente” hoy, que está casado y es padre de tres hijos, y pidió clemencia. El magistrado reconoció la falta de antecedentes y el tiempo transcurrido, pero sostuvo que el impacto en su familia no puede mitigar la gravedad de los delitos. La Policía Metropolitana confirmó que sigue investigando otras denuncias de violación.
Russell Brand, nacido en 1975, fue uno de los comediantes y presentadores más visibles del Reino Unido en la década de 2000. Condujo programas de televisión y radio, fue conocido por su humor provocador y su vida de excesos -drogas, alcohol y relaciones públicas-, y dio el salto a Hollywood.
Se casó brevemente con Katy Perry y más tarde se convirtió en un influencer crítico con las elites y con inclinaciones espirituales. Su carrera cinematográfica, aunque nunca lo consolidó como estrella principal, dejó varios títulos reconocibles como "¿Cómo sobrevivir a mi ex? (2008) y "Todo sobre mi desmadres" (2010) en donde interpreto a Aldous Snow, el rockstar egocéntrico, uno de sus papeles más icónicos. Puso la voz al Dr. Nefario en "Mi villano Favorito 1 y 2" y en "Minions: nace un villano".