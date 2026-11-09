La defensa argumentó que el actor es “una persona fundamentalmente diferente” hoy, que está casado y es padre de tres hijos, y pidió clemencia. El magistrado reconoció la falta de antecedentes y el tiempo transcurrido, pero sostuvo que el impacto en su familia no puede mitigar la gravedad de los delitos. La Policía Metropolitana confirmó que sigue investigando otras denuncias de violación.

Russell Brand, nacido en 1975, fue uno de los comediantes y presentadores más visibles del Reino Unido en la década de 2000. Condujo programas de televisión y radio, fue conocido por su humor provocador y su vida de excesos -drogas, alcohol y relaciones públicas-, y dio el salto a Hollywood.

Se casó brevemente con Katy Perry y más tarde se convirtió en un influencer crítico con las elites y con inclinaciones espirituales. Su carrera cinematográfica, aunque nunca lo consolidó como estrella principal, dejó varios títulos reconocibles como "¿Cómo sobrevivir a mi ex? (2008) y "Todo sobre mi desmadres" (2010) en donde interpreto a Aldous Snow, el rockstar egocéntrico, uno de sus papeles más icónicos. Puso la voz al Dr. Nefario en "Mi villano Favorito 1 y 2" y en "Minions: nace un villano".