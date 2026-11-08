Revés judicial para Mauro Icardi: durante 45 días no podrá acercarse a su hija Francesca

La restricción perimetral fue dictada tras la denuncia por un presunto episodio de violencia. El delantero tampoco podrá comunicarse por ninguna vía con su hija mayor.
Un nuevo escándalo se desató entre Mauro Icardi y Wanda Nara, luego de que la Policía, una ambulancia y la propia conductora se presentaran en el domicilio del futbolista en Nordelta. En medio de la denuncia por un presunto episodio de violencia, trascendió la decisión judicial: se dictó una medida cautelar contra el delantero por un plazo de 45 días corridos. La resolución incluye una restricción perimetral y la prohibición absoluta de mantener contacto con su hija mayor, Francesca Icardi.
El dictamen, difundido por la periodista Naiara Vecchio a través de su cuenta de la red social X, se conoció horas después de una denuncia por presuntas lesiones leves en perjuicio de la menor. La medida establece que el futbolista no podrá acercarse a menos de 300 metros del domicilio actual de la niña, ubicado sobre la avenida del Libertador, ni de ningún otro lugar en el que se encuentre o establezca su residencia.
La Justicia le prohibió también mantener cualquier tipo de contacto con Francesca, ya sea de manera presencial, telefónica, mediante mensajes, redes sociales o a través de terceras personas. El documento advierte que el incumplimiento de la orden podría configurar el delito de desobediencia. A su vez, se dispuso que la Policía notifique la resolución de manera urgente, que se restituyan las pertenencias de la menor reclamadas por Wanda Nara y que la denuncia sea remitida al fiscal para que también evalúe la situación de Isabella, la otra hija de la expareja.
La decisión judicial llegó tras un confuso episodio ocurrido el viernes en la denominada "Casa de los Sueños", donde Icardi estaba junto a la China Suárez, su actual pareja, y sus dos hijas. Según denunció la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), en ese encuentro se habría producido una situación de violencia contra Francesca.
La panelista Yanina Latorre aportó detalles del episodio a través de sus redes sociales. En ese sentido, relató que el futbolista había ido a buscar a las niñas a la escuela durante la mañana. "Estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que llegó antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Él se enojó", contó. También aseguró que la menor estaba rindiendo un examen cuando Icardi decidió retirarlas del establecimiento.
Ante esta situación, la licenciada Mattera, integrante del equipo técnico del Ministerio Público Tutelar, habría solicitado la restitución de las menores, un pedido que, según trascendió, el jugador no habría cumplido. Una vez en la vivienda, el conflicto habría escalado. Latorre aseguró que "Francesca denuncia un episodio terrible", aunque evitó brindar detalles sobre lo sucedido. Luego, explicó: "La nena se encerró asustada; dice que le habían sacado el celular, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio. Logró escaparse; estaba descalza y muy asustada".
Cuando Wanda Nara llegó al barrio privado junto a su actual pareja, Martín Migueles, retiró a sus hijas y protagonizó un fuerte intercambio verbal con el futbolista en la vía pública. La discusión también habría incluido a La China Suárez, quien se encontraba dentro de la propiedad.
No es la primera vez que la expareja protagoniza un episodio de estas características. El año pasado, se realizó un operativo policial en el Chateau Libertador, donde reside Wanda Nara con sus hijos. En aquella oportunidad, Icardi intentó retirar a Francesca e Isabella luego de que una resolución judicial le permitiera reencontrarse con ellas. Sin embargo, el encuentro terminó en un escándalo que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME, en medio de gritos, llantos y forcejeos.