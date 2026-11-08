Revés judicial para Mauro Icardi: durante 45 días no podrá acercarse a su hija Francesca

La panelista Yanina Latorre aportó detalles del episodio a través de sus redes sociales. En ese sentido, relató que el futbolista había ido a buscar a las niñas a la escuela durante la mañana. "Estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que llegó antes, a las 10, y Francesca no quería ir. Él se enojó", contó. También aseguró que la menor estaba rindiendo un examen cuando Icardi decidió retirarlas del establecimiento.

Ante esta situación, la licenciada Mattera, integrante del equipo técnico del Ministerio Público Tutelar, habría solicitado la restitución de las menores, un pedido que, según trascendió, el jugador no habría cumplido. Una vez en la vivienda, el conflicto habría escalado. Latorre aseguró que "Francesca denuncia un episodio terrible", aunque evitó brindar detalles sobre lo sucedido. Luego, explicó: "La nena se encerró asustada; dice que le habían sacado el celular, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio. Logró escaparse; estaba descalza y muy asustada".

El delantero Mauro Icardi sufrió un revés judicial.

Cuando Wanda Nara llegó al barrio privado junto a su actual pareja, Martín Migueles, retiró a sus hijas y protagonizó un fuerte intercambio verbal con el futbolista en la vía pública. La discusión también habría incluido a La China Suárez, quien se encontraba dentro de la propiedad.

No es la primera vez que la expareja protagoniza un episodio de estas características. El año pasado, se realizó un operativo policial en el Chateau Libertador, donde reside Wanda Nara con sus hijos. En aquella oportunidad, Icardi intentó retirar a Francesca e Isabella luego de que una resolución judicial le permitiera reencontrarse con ellas. Sin embargo, el encuentro terminó en un escándalo que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME, en medio de gritos, llantos y forcejeos.