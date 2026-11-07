La menor salió de la vivienda y se reencontró con su madre, mientras que los efectivos intentaban obtener información sobre lo ocurrido. En paralelo, Icardi permaneció dentro de la propiedad y mantuvo un intercambio con los policías.

Qué dice el acta policial sobre la denuncia de Wanda Nara

Uno de los detalles más delicados que trascendieron corresponde al relato que Nara habría realizado ante los efectivos. Según el documento difundido, la empresaria explicó que su hija le había enviado mensajes a través de iCloud para advertirle que su padre la habría golpeado y encerrado en una habitación.

La menor, finalmente, salió de la casa por sus propios medios. Los policías describieron que estaba llorando desconsoladamente y descalza, aunque tenía medias puestas.

Al reencontrarse con su madre, la nena habría manifestado: "Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó". También habría expresado que sentía molestias físicas en la cabeza y en la rodilla izquierda.

Ante ese cuadro, las autoridades solicitaron asistencia médica. Una ambulancia del Sistema de Emergencias de Tigre llegó al lugar y la profesional que examinó a la menor constató un traumatismo leve en la rodilla izquierda. Además, recomendó realizar una radiografía de control, aunque no consideró necesario un traslado de urgencia.

El acta también recoge la versión de Icardi, quien habría explicado que la discusión se originó porque no había autorizado a su hija a concurrir a una juntada de adolescentes. Además, sostuvo que existía una disposición judicial que establecía que la menor debía permanecer bajo su cuidado hasta el 16 de noviembre.

Frente a los uniformados, el futbolista insistió en su postura: "Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto".

La intervención de la Fiscalía y la declaración de Wanda Nara

El episodio derivó en la intervención de la UFI Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci. Entre las medidas dispuestas se encuentran la recepción de la declaración testimonial de Nara, el reconocimiento médico legal de la menor y la notificación a Icardi sobre la formación de la causa.

La conductora permaneció durante varias horas en el marco de las actuaciones judiciales. Según informó TN, declaró durante casi tres horas y luego fue captada por las cámaras de LAM cuando ingresaba a una ambulancia del Servicio de Emergencias de Tigre.

El cronista Fede Flowers describió que Nara se encontraba muy afectada por lo sucedido. Mientras tanto, Migueles permaneció en su camioneta y evitó realizar declaraciones ante la prensa.

La tensión también habría involucrado a la China Suárez, actual pareja de Icardi. Según versiones difundidas en televisión, la actriz habría intentado intervenir durante el conflicto y protagonizado un fuerte cruce con Nara.