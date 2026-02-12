Escándalo familiar: Julieta Bal enfureciada con Carmen Barbieri

Julieta había sido invitada como columnista, arreglo que Carmen hizo cuando firmó contrato con El Trece para incluir en su ciclo a su hijastra, con el fin de promocionarse en su especialidad. Para que Bal pudiese desarrollarse en sus conocimientos sobre constelaciones y espiritualidad. Pero la acumulación de malas experiencias hizo que la hija del recordado artista, "salte como leche hervida".

Carmen Barbieri, nota Carmen y Julieta Bal son familia hace varias décadas. Incluso, siguen vinculadas a pesar de la muerte de Santiago, el papá de la morocha.

Porque, en las últimas horas, Julieta se acercó a los estudios de ciclo periodístico para hablar de sus conocimientos adquiridos al aire, la producción le puso la banqueta para que se siente y, cuando volvieron del corte, "no había tiempo" no quedó tiempo para que hable, pues se terminaba el vivo del programa.

Y esta problemático desencadenó la reacción de Julieta en contra del programa de su madrastra. "Parece que Julieta se habría puesto nerviosa y alterada. Empezó a los gritos y se fue por los pasillos del canal diciendo: ‘Así son. Nos quedamos sin tiempo, vení otro día, me dijeron’", contó la periodista Laura Ubfal, en LAM, en las noches de América, sobre lo que manifestó Bal tras quedarse sin la posibilidad de hablar, al aire.

Pelea entre Carmen Barbieri y Julieta Bal

¿CARMEN SE CAMBIÓ LA CARA?

A fin de rejuvenecer algunos algunos años, Carmen se sometió a un tratamiento estético en su rostro. Las zonas involucradas fueron las de los ojos y los pómulos. La presentadora de tevé se hizo una armonización facial y Rinomodelación. Y, además, se hizo aplicar ácido hialurónico en labios y toxina botulínica.

Tratamiento estético Carmen Barbieri

"Ay por favor, quedé como nueva... Miren este cambio. La felicidad que tengo, no les puedo explicar. No me dolió nada. El especialista al que fue tiene manos mágicas", compartió Barbieri, en sus redes sociales, junto a un video compilando las imágenes del retoque estético realizado.