MasterChef Celebrity: la noche de las almejas gigantes

En la segunda noche de la semana del terror, la conductora y su ex intercambiaron bromas sobre sus miedos y sellaron un desafío frente a todos.
En la noche del miércoles 11 de febrero, los participantes de MasterChef Celebrity vivieron la segunda noche de la Semana del Terror, pero antes de descubrir qué iban a tener que cocinar, Wanda Nara conversó con los participantes sobre sus miedos. Como viene siendo costumbre, cuando conversó con Maxi López, no dejaron de hacer el tradicional paso de comedia, con palitos de un lado y del otro.
En el momento de la autorreferencia, la conductora de MasterChef Celebrity contó que en el primer programa de la Semana del Terror se animó a probar bichos, “Si me veías Maxi, no me ibas a reconocer” le dijo Wanda su ex, pero su ex le respondió “Alguno que otro sí ya comiste”.
Después, la mediática conductora le preguntó al exfutbolista a qué cosa le tiene miedo entonces, él la miró y le respondió sin dudar “Te digo la verdad, ya pasé tantas cosas que le perdí el miedo a todo”, la conductora se hizo cargo del comentario y le dijo frase una frase que sonó a las de que hay en los sobrecitos de azúcar “Te hice fuerte”.
Cuando los participantes descubrieron que la consigna de la noche era cocinar almeja panopea y que debían agarrarlas de la pecera, Maxi López encaró a Wanda Nara y le dijo “¡Tomatelá! Te apuesto una cena si la agarrás vos, donde quieras”. Tratandose de dinero, la conductora se animó a agarrarle las dos almejas que luego cocinaría el e, pero antes de dejarlas en la bandeja chicaneó a Maxi corriéndolo.
