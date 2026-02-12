MasterChef Celebrity: la noche de las almejas gigantes

Embed

En el momento de la autorreferencia, la conductora de MasterChef Celebrity contó que en el primer programa de la Semana del Terror se animó a probar bichos, “Si me veías Maxi, no me ibas a reconocer” le dijo Wanda su ex, pero su ex le respondió “Alguno que otro sí ya comiste”.

Después, la mediática conductora le preguntó al exfutbolista a qué cosa le tiene miedo entonces, él la miró y le respondió sin dudar “Te digo la verdad, ya pasé tantas cosas que le perdí el miedo a todo”, la conductora se hizo cargo del comentario y le dijo frase una frase que sonó a las de que hay en los sobrecitos de azúcar “Te hice fuerte”.

Cuando los participantes descubrieron que la consigna de la noche era cocinar almeja panopea y que debían agarrarlas de la pecera, Maxi López encaró a Wanda Nara y le dijo “¡Tomatelá! Te apuesto una cena si la agarrás vos, donde quieras”. Tratandose de dinero, la conductora se animó a agarrarle las dos almejas que luego cocinaría el e, pero antes de dejarlas en la bandeja chicaneó a Maxi corriéndolo.

