Sorpresas en el ranking de los espectáculos más vistos

La sorpresa llegó en el segundo lugar, ya que con nueve funciones en el Teatro Lido, se ubica "Chanta", el unipersonal de Agustín "Rada" Aristarán. "Chanta" sigue la historia de Julio Ballesteros, un hombre que, tras su muerte, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodea. A través de monólogos agudos y diálogos incisivos, el protagonista desnuda las costumbres, prejuicios y miserias humanas con un humor ácido, una mirada desencantada sobre la vida y la muerte.

La tercera ubicación -con seis funciones en el Teatro Mar del Plata- fue para "Pretty Woman", la obra -basada en el película homónima- protagonizada por Florencia Peña y Juan Ingaramo. Vivian es una prostituta que trabaja con su compañera de piso Kit. Un día conoce a Edward, un hombre millonario con el que crea una conexión inmediata. Después de la primera noche, Edward le ofrece una importante suma de dinero a cambio de que lo acompañe durante toda una semana a distintos eventos. Vivian acepta y vive experiencias en el exclusivo ambiente de las clases altas, donde hay prejuicios y situaciones difíciles de tolerar.

La gran sorpresa de la primera semana de febrero la dio el Oficial Gordillo, el querible personaje del humorista tucumano Miguel Martín, con su obra "Choriando al futuro" el espectáculo con su personaje del Oficial Gordillo que, con sólo cuatro funciones en el Teatro Luxor, se mantiene en el primer lugar de los ranking de recaudación y cantidad de espectadores. En este espectáculo estarán presentes 3 tipos de “Gordillos” uno del pasado, otro del presente y otro del futuro, todos acompañados de “Doña Mary” que vienen a implementar “La psicología efectiva del pasado para la correcta crianza de tus hijos” Y también estarán presente el gran Zaul Showman que con sus divertidas y disparatadas ocurrencias hará deleitar a los espectadores.

"Corto-Circuito", con siete funciones en el Teatro del Lago, quedó en el segundo lugar de las preferencias en el ranking de recaudación, cantidad de asistentes del público visitante de Villa Carlos Paz, Córdoba, y primeros en el de por precio promedio de entrada según la información oficial suministrada por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET - Teatro y Música) para la semana comprendida entre el 2 al 8 de febrero de 2026.

Esta comedia familiar protagonizada por Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Sebastián Almada, Juli Poggio y Yayo Guridi, explora los vínculos humanos (padres, hijos, hermanos) a través de un robot como personaje central y plantea preguntas sobre hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sin sustituir las relaciones reales, todo generando situaciones divertidas y emotivas.

La tercera ubicación -con seis funciones en el Teatro Candilejas- correspondió la comedia "Suspendan la boda", la obra protagonizada por Nazarena y Barbie Marrale, Santiago Caamaño, Nacho Castañares y Roly Serrano. La obra cuenta la historia de Marga y Junior, una pareja a punto de casarse, pero que su boda se ve interrumpida por la aparición de sus versiones futuras, Rita y Rey, que llegan para impedir la unión, generando enredos temporales, humor y reflexiones sobre el amor, el destino y las relaciones a través de viajes en el tiempo.