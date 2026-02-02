Espectáculos |

Santiago del Moro presentó Gran Hermano Generación Dorada y reveló todos los cambios

El reality celebra 25 años en la Argentina con nueva casa, reglas más duras, sin famosos y un fuerte desembarco en el streaming.

Gran Hermano Generación Dorada ya es una realidad, Santiago del Moro presentó oficialmente la nueva edición del ciclo de Telefe, que comenzará el 23 de febrero y celebrará los 25 años del formato en el país. El conductor adelantó una serie de novedades que buscarán renovar el juego sin perder su esencia.

Entre los cambios más visibles aparece la nueva casa, que tendrá una pileta “playera” y sectores aún secretos, además, el programa ampliará su alcance ya que a la transmisión de DGO se sumará Prime Video, en una apuesta fuerte por la multiplataforma.

del moro gh
Uno de los cambios que tendrá la casa, con la nueva pileta playera.

Sin famosos

Del Moro confirmó que no habrá famosos y fue tajante al respecto: “Me parece un insulto al formato”, aseguró, y remarcó que los participantes serán personas comunes con ganas reales de competir. De los 42 preseleccionados que realizaron estudios médicos, ingresará un grupo de “veintipico o treinta y pico” jugadores.

En cuanto a las reglas, la producción podrá activar una “Placa Planta” para que el público elimine a quienes no juegan, y seguirá vigente la “puerta giratoria” que ya tuvo impacto en la edición anterior. “Queremos que sepan dónde están y que jueguen”, enfatizó el conductor.

El streaming también tendrá un rol central, el nuevo espacio se llamará La Cumbre y comenzará apenas el eliminado salga de la casa, con una entrevista en caliente a cargo de Del Moro. Además, ex participantes como La Tora Villar, Fefe Bongiorno, Fede Popgold y Daniela Celis reaccionarán en vivo a cada gala, y mantendrán el ida y vuelta con los fans que mantienen vivo el fenómeno incluso fuera de pantalla.

