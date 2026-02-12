Wanda Nara mandó al frente a Mauro Icardi: "Me llamó de madrugada"

“Los niños y los borrachos no mienten”, lanzó Wanda, en las últimas horas, a través de las redes sociales. Y el fuego volvió a incendiarse en la polémica por su inminente divorcio del actual jugador del club turco, Galatasaray. “¿El alcohol o lo que realmente sentís?”. “Unos mensajitos de WhatsApp más para la justicia. Con fecha de ayer”, agregó Nara, a través de su cuenta oficial de X. Y muchos interpretaron que esos mensajes fueron dedicados al delantero deportivo.

“Qué peligro tantos niños en el medio de un hombre ciego de odio y venganza. Y qué poco vale una mujer que se presta a todo esto por dinero. Soportar insultos públicos, descuidos, faltas de respeto por mayor y que te usen... El amor se nota y cuando no hay mucho más… es tanto más digno trabajar y no depender de nada ni de nadie. El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet", agregó Nara, a través de la red social.

A consecuencia, Yanina Latorre, conductora de SQP, en las tardes de América, se comunicó con la conductora de Masterchef Celebrity y le consultó, sin vueltas. “Le dije ‘¿me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?’. Me pone ‘Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta’".

WANDA CONFIRMÓ QUE ICARDI LA CONTACTÓ

“‘Estaba en su camioneta solo y me quería llamar por cámara’... Ella le decía que no y él le insistía”, sorprendió Wanda, sobre el intento de comunicación de Mauro con ella, en los últimos días, mientras María Eugenia está en el país, por el cumpleaños de una de sus hijas con Benjamín Vicuña y por la presentación de la segunda temporada de la serie En el Barro.

"Sí Mauro me contactó y me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta", aseguró Nara, haciendo alusión al festejo en el que Icardi habría participado en los últimos días, en un boliche turco, salida nocturna de la que se habló mucho en las últimas horas.