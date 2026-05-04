Encuentro de ídolos: Ricardo Arjona y la Mona Jiménez

Por su parte, el cantante cordobés estaba de paso por Buenos Aires para presentarse el viernes en marco del Festival Nacional del Cuarteto, en el Estadio Único de La Plata.

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Según se puede ver en el video, La Mona pasó por la habitación Arjona para saludarlo personalmente y dar inicio a una charla cálida y distendida, con bromas y la promesa de visitas en la actuación del guatemalteco en Córdoba, el 14 y 15 de mayo de 2026 en el Estadio Instituto.

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El intérprete de “Señora de las cuatro décadas” , "Historia de Taxi" y "Dime que no" entre otros éxitos, durante la tarde del domingo compartió un carrete de imágenes de su paso por Buenos Aires, expresando su felicidad por esta segunda parte de su gira “Lo que el SECO no dijo”, con la que ya recorrió en América del Norte, con gran éxito.

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“Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más" escribió Ricardo Arjona en su publicación de Instagram.