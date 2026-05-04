Encuentro de ídolos: Ricardo Arjona y la Mona Jiménez

Los artistas compartieron las imágenes de su impensado encuentro, antes de la primera presentación del guatemalteco en Buenos Aires.
El músico guatemalteco Ricardo Arjona y la leyenda del cuarteto cordobés Carlos "La Mona" Jiménez protagonizaron un cálido encuentro en el mismo hotel de la Ciudad de Buenos Aires, en el que ambos intérpretes se encuentran alojados.
La reunión entre ambos artistas se llevó a cabo en la habitación 704 que el cantante centroamericano utiliza en su hospedaje -ubicado en Puerto Madero-, y previo a las pruebas de sonido de la actuación de Edgar Ricardo Arjona Morales -tal su verdadero nombre- en el Movistar Arena donde se presentó el 1, 2 y 3 de mayo y que continuará los días 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y el nuevo show del 25 del mismo mes.
La sorpresa fue tal que fue el propio Arjona quien subió el encuentro entre ambos intérpretes con un video que subió en sus redes sociales.
Por su parte, el cantante cordobés estaba de paso por Buenos Aires para presentarse el viernes en marco del Festival Nacional del Cuarteto, en el Estadio Único de La Plata.
Según se puede ver en el video, La Mona pasó por la habitación Arjona para saludarlo personalmente y dar inicio a una charla cálida y distendida, con bromas y la promesa de visitas en la actuación del guatemalteco en Córdoba, el 14 y 15 de mayo de 2026 en el Estadio Instituto.
El intérprete de “Señora de las cuatro décadas” , "Historia de Taxi" y "Dime que no" entre otros éxitos, durante la tarde del domingo compartió un carrete de imágenes de su paso por Buenos Aires, expresando su felicidad por esta segunda parte de su gira “Lo que el SECO no dijo”, con la que ya recorrió en América del Norte, con gran éxito.
“Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más" escribió Ricardo Arjona en su publicación de Instagram.
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