El video del glamoroso casamiento de Cande Ruggeri, la hija de Oscar

Nicolás, por su parte, apostó por un clásico esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño a tono, una elección atemporal que nunca falla. Sumó un boutonniere blanco en la solapa, un destello del vestido de la novia, recurso estético al que se suele recurrir en los look para este tipo de eventos.

Cande Ruggeri, nota 1

LOS DETALLES DE LA CELEBRACIÓN

Los novios hicieron un recorrido en un auto antiguo, mientras saludaban a los presentes. Luego, cande se fundió en un abrazo con su padre, Oscar, quien la acercó, en el mismo móvil, hasta el altar, armado con el fondo del palacio. Primero, se presentaron las damas de honor estaba todas lookeadas iguales, con vestidos en color gris plata. "Quiero decirte que llegué a este día con una sensación de amor enorme, como la que se siente en la primera etapa", expresó, el novio.

"Cuando nos conocimos me dijiste ´mirá que soy de los que se queda´. Y es verdad. Prometo cuidar a nuestra familia todos los días", compartió, por su parte, la novia. Y luego ingresó la hija en común, Vita, con una cajita con los anillos. "Amo lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser", dijo, Nicolás.

Cande Ruggeri, nota 2 Oscar Ruggeri y su esposa, Nancy Otero, en el casamiento de la hija del exjugador de fútbol.

Tras dar el famoso y bien ponderado “sí, quiero” pasadas las cinco de la tarde del sábado dos de mayo, lo novios se retiraron a hacerse una seguidilla de fotos aprovechando la última luz del día invitados disfrutaron de una recepción en los jardines con servicio gourmet y coctelería de autor.

La celebración continuó en los salones internos con una fiesta de diez horas que incluyó shows en vivo y múltiples sorpresas. Y se extendió por un total de diez horas, retirándose del lugar de madrugada y con la alegría de haber vivido una tarde noche que quedará, para siempre, en el recuerdo. El video que acompaña la nota ilustra lo vivido por los novios y todos los presentes.