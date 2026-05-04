El video del glamoroso casamiento de Cande Ruggeri, la hija de Oscar

La hija del exfutbolista se casó con Nicolás Mascarri, con quien son padres de una nena, y lo celebraron con una espectacular ceremonia al aire libre y fiesta en una palacio de época.
La ceremonia y posterior fiesta de Cande Ruggeri, modelo e hija de Oscar, con Nicolás Maccari se llevó a cabo el último fin de semana en el icónico Palacio Sans Souci, en Victoria, provincia de Buenos Aires, uno de los espacios más bellos para la realización de este tipo de eventos que reúne a familiares y a amigos.
La celebración se distinguió por su ambiente exclusivo-sólo ingresaban al predios los autos de los invitados más importantes-, los detalles de estilismo que impone el lugar rodeado de un lado artificial y naturaleza pura y una recepción gourmet con coctelería de auto.
Cande apostó al diseño de Atelier Pucheta Paz que le despertó pasiones desde que se imaginó llegando al altar. Y deslumbró con un vestido de novia strapless en blanco puro, de silueta princesa, con corset estructurado, que resaltó la figura en sus partes más significativas y una falda amplia con caída y cola impecable.
Nicolás, por su parte, apostó por un clásico esmoquin negro con solapas satinadas, camisa blanca y moño a tono, una elección atemporal que nunca falla. Sumó un boutonniere blanco en la solapa, un destello del vestido de la novia, recurso estético al que se suele recurrir en los look para este tipo de eventos.
Los novios hicieron un recorrido en un auto antiguo, mientras saludaban a los presentes. Luego, cande se fundió en un abrazo con su padre, Oscar, quien la acercó, en el mismo móvil, hasta el altar, armado con el fondo del palacio. Primero, se presentaron las damas de honor estaba todas lookeadas iguales, con vestidos en color gris plata. "Quiero decirte que llegué a este día con una sensación de amor enorme, como la que se siente en la primera etapa", expresó, el novio.
"Cuando nos conocimos me dijiste ´mirá que soy de los que se queda´. Y es verdad. Prometo cuidar a nuestra familia todos los días", compartió, por su parte, la novia. Y luego ingresó la hija en común, Vita, con una cajita con los anillos. "Amo lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser", dijo, Nicolás.
Tras dar el famoso y bien ponderado “sí, quiero” pasadas las cinco de la tarde del sábado dos de mayo, lo novios se retiraron a hacerse una seguidilla de fotos aprovechando la última luz del día invitados disfrutaron de una recepción en los jardines con servicio gourmet y coctelería de autor.
La celebración continuó en los salones internos con una fiesta de diez horas que incluyó shows en vivo y múltiples sorpresas. Y se extendió por un total de diez horas, retirándose del lugar de madrugada y con la alegría de haber vivido una tarde noche que quedará, para siempre, en el recuerdo. El video que acompaña la nota ilustra lo vivido por los novios y todos los presentes.
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