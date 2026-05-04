Qué dijo Dani la Chepi sobre su relación amorosa con un paseador de perros

"Fue raro encontrarme con un tipo que no anduviera a las corridas y con ganas de tener sexo en la primera cita. Hay una relación sana y con mucha libertad. Es relajado, se caga de la risa, me acompaña a la gira cuando puede, lo conocen en el equipo y jamás me hizo una escena por nada", contó, Dani.

LA COMPATIBILIDAD DE CARACTERES

"Con Julián tenemos pareja abierta. Lo hemos decidido ambos... ¿Por qué? Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Entonces, decidimos blanquear y decir: ‘Ok, tengamos una pareja abierta´", se animó a contar, la artista.

"Pero, lo principal, más allá de un montón de reglas que hemos puesto, muchas reglas, es el cuidado hacia el otro. Siempre cuidándonos", compartió, La Chepi, sobre su actual elección de vida, en pareja.