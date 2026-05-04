Qué dijo Dani la Chepi sobre su relación amorosa con un paseador de perros

La actriz habló sobre el acuerdo que hizo con su nuevo novio, Julián. "Más allá de un montón de reglas que hemos puesto, muchas reglas, es el cuidado hacia el otro".
Dani la Chepi contó la elección que hizo sobre su nueva pareja. La actriz está saliendo con un paseador de perros con quien, de común acuerdo, arreglamos tener una pareja abierta. Para ella, cada uno puede tener vínculos con otras personas, sin considerarlo infidelidad. "Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no".
"Volvió a aparecer el amor. Por suerte, no le gustan las cámaras y mucho menos hablar en público. Pero cada tanto aparece en alguna boludez en mis videos. Le digo Julián, pero ese no es su nombre", contó, Dani, en una entrevista.
"El nombre de 'fantasía' se lo puse yo para las redes y para mantenerlo en un bajo perfil. Es más, no lo sigo a él y él tampoco a mí. Uno va aprendiendo de los golpes y si bien está bueno mostrar que uno está en pareja, ya ahora prefiero evitar su arroba, su nombre y decir quién es", se sinceró, La Chepi.
"Es adiestrador y paseador de perros. Es un laburante y ya que ame a los animales, me encanta. Nos conocemos del barrio y con mis amigos lo apodamos Roberto Carlos. Porque él tiene amigos o conocidos por todos lados", contó la humorista sobre las características de su nuevo amor.
"Fue raro encontrarme con un tipo que no anduviera a las corridas y con ganas de tener sexo en la primera cita. Hay una relación sana y con mucha libertad. Es relajado, se caga de la risa, me acompaña a la gira cuando puede, lo conocen en el equipo y jamás me hizo una escena por nada", contó, Dani.
"Con Julián tenemos pareja abierta. Lo hemos decidido ambos... ¿Por qué? Por mi parte después de las últimas experiencias, no creo en la fidelidad, la verdad que no. Entonces, decidimos blanquear y decir: ‘Ok, tengamos una pareja abierta´", se animó a contar, la artista.
"Pero, lo principal, más allá de un montón de reglas que hemos puesto, muchas reglas, es el cuidado hacia el otro. Siempre cuidándonos", compartió, La Chepi, sobre su actual elección de vida, en pareja.
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