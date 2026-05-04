La carta de despedida que Macarena, nieta de Luis Brandoni, le escribió a quince días de su muerte

La joven poeta le dedicó un tierno escrito virtual al artista, a modo de despedida. “Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón".
Macarena Brandoni, nieta de Luis, le dedicó una sentidas palabras en Instagram a su abuelo. A poco más de dos semanas la muerte del actor, la joven se volcó a las redes sociales para compartir imágenes actuales y del pasado, y una conmovedora despedida virtual. "Me respondiste a través de voces...".
“Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas”, comenzó el texto virtual, que la joven le dedicó a su abuela, en primera persona. “Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma. Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen”.
“Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón. Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero "en todas partes, con tu voz única y rebelde...".
"Con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino. Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín”, cerró, Brandoni, su publicación en redes sociales, junto a un compilado de imágenes dedicadas a Luis.
Soledad Silveyra fue la última compañera de Brandoni arriba del . escenario con la obra teatral Quién es quien. Desde Uruguay, la actriz dio una nota en FM Del Sol, -mientras promociona su nueva película, El último viaje a China-, y se refirió a lo que siente tras la pérdida de su colega.
“Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores... Beto decía: ‘No puede ser que mi carrera quede reducida a, a tres empanadas’. Tenía un amor por el teatro increíble. Siempre decía 'Si no hago teatro, me muero’. El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal", compartió, Solita, con los oyentes, del país hermano.
comentar