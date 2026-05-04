La carta de despedida que Macarena, nieta de Luis Brandoni, le escribió a quince días de su muerte

Luis Brandoni, nota

SOLITA SILVEYRA HABLÓ DE BRANDONI

Soledad Silveyra fue la última compañera de Brandoni arriba del . escenario con la obra teatral Quién es quien. Desde Uruguay, la actriz dio una nota en FM Del Sol, -mientras promociona su nueva película, El último viaje a China-, y se refirió a lo que siente tras la pérdida de su colega.

“Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores... Beto decía: ‘No puede ser que mi carrera quede reducida a, a tres empanadas’. Tenía un amor por el teatro increíble. Siempre decía 'Si no hago teatro, me muero’. El sábado a la tarde él se cae. Estaba sentado en una sillita con ruedas, se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal", compartió, Solita, con los oyentes, del país hermano.