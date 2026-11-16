Tiene 37 años, es campeona argentina y sudamericana de bikini fitness, entrenadora personal y cantante. El conductor confirmó la relación en redes sociales y despertó interés por su historia.
Marcelo Tinelli confirmó su relación con Ágata Lescano y volvió a poner su vida sentimental en el centro de la atención pública. El conductor compartió imágenes junto a la mujer de 37 años, con quien ya había sido vinculado semanas atrás, y terminó con las especulaciones sobre un posible romance. La nueva pareja del empresario y presentador tiene una trayectoria vinculada al deporte, el entrenamiento físico y la música.
Lescano es entrenadora personal y obtuvo títulos en competencias de bikini fitness en Argentina y Sudamérica. Además, desarrolla un proyecto propio bajo el concepto de "fitness consciente para mujeres reales", una propuesta que busca vincular la actividad física con los hábitos y la transformación personal.
De las competencias deportivas a un proyecto propio
En su perfil de Instagram, donde reúne a más de 27 mil seguidores, comparte rutinas de entrenamiento, contenidos relacionados con el deporte y aspectos de su vida cotidiana. Allí se presenta como "Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness" y define su actividad a partir de la idea de transformar la vida mediante el entrenamiento.
Su iniciativa profesional, según contó en su sitio web, comenzó a tomar forma a partir de distintas experiencias personales. "Nació mucho antes de convertirse en una marca. Nació en cada momento de mi vida en el que sentí que había algo más allá de lo establecido", escribió al explicar los orígenes del proyecto.
La deportista también relató que atravesó un proceso de cambios después de convertirse en madre y regresar a la Argentina junto a su hijo, luego de una separación. Esa etapa, según describió, estuvo marcada por la incertidumbre y la necesidad de comenzar de nuevo.
"Fue ahí donde entendí que crecer implica incomodarse. Que a veces romper con lo conocido es el primer paso hacia una vida más auténtica", expresó. También contó que competir y modificar sus hábitos y su preparación física le permitió descubrir una vocación que luego transformó en una actividad profesional.
La música, otra de sus pasiones
Además del entrenamiento, Lescano mantiene un vínculo con la música. Toca la guitarra y canta distintos temas que comparte en sus redes sociales. En una de sus publicaciones mostró su interpretación de "La Cañada", de Los Pérez García, y dejó ver una faceta artística que convive con su actividad deportiva.
En la presentación de su marca, resumió su filosofía con una definición: "No es solo una marca deportiva. No es solo entrenamiento. Es una mentalidad". También sostuvo que su propuesta apunta a quienes buscan cambiar y desarrollar su potencial personal.
Los primeros indicios públicos del vínculo aparecieron durante octubre, cuando ambos compartieron fotografías de una merienda. Aunque no se mostraban juntos, algunos usuarios repararon en que las imágenes tenían la misma mesa y vajilla, lo que alimentó las versiones sobre un acercamiento.
La confirmación llegó este lunes, cuando Tinelli publicó distintas historias en sus redes sociales que hicieron público el romance. La noticia se conoció dos meses después de su separación de la modelo peruana Milett Figueroa, con quien había mantenido una relación.
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