Ágata Lescano desarrolla su propio proyecto de entrenamiento físico y promueve el concepto de fitness consciente.

Su iniciativa profesional, según contó en su sitio web, comenzó a tomar forma a partir de distintas experiencias personales. "Nació mucho antes de convertirse en una marca. Nació en cada momento de mi vida en el que sentí que había algo más allá de lo establecido", escribió al explicar los orígenes del proyecto.

La deportista también relató que atravesó un proceso de cambios después de convertirse en madre y regresar a la Argentina junto a su hijo, luego de una separación. Esa etapa, según describió, estuvo marcada por la incertidumbre y la necesidad de comenzar de nuevo.

"Fue ahí donde entendí que crecer implica incomodarse. Que a veces romper con lo conocido es el primer paso hacia una vida más auténtica", expresó. También contó que competir y modificar sus hábitos y su preparación física le permitió descubrir una vocación que luego transformó en una actividad profesional.

La música, otra de sus pasiones

La pareja compartió imágenes de una salida a un restaurante del barrio porteño de La Paternal y utilizó la misma frase para describir el encuentro: «domingo en familia».

Además del entrenamiento, Lescano mantiene un vínculo con la música. Toca la guitarra y canta distintos temas que comparte en sus redes sociales. En una de sus publicaciones mostró su interpretación de "La Cañada", de Los Pérez García, y dejó ver una faceta artística que convive con su actividad deportiva.

En la presentación de su marca, resumió su filosofía con una definición: "No es solo una marca deportiva. No es solo entrenamiento. Es una mentalidad". También sostuvo que su propuesta apunta a quienes buscan cambiar y desarrollar su potencial personal.

Los primeros indicios públicos del vínculo aparecieron durante octubre, cuando ambos compartieron fotografías de una merienda. Aunque no se mostraban juntos, algunos usuarios repararon en que las imágenes tenían la misma mesa y vajilla, lo que alimentó las versiones sobre un acercamiento.

La confirmación llegó este lunes, cuando Tinelli publicó distintas historias en sus redes sociales que hicieron público el romance. La noticia se conoció dos meses después de su separación de la modelo peruana Milett Figueroa, con quien había mantenido una relación.