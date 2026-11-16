El ataque de Alex Caniggia a Wanda Nara: "Dignidad es lo que nunca tuviste"

El hijo de Mariana Nannis aprovechó que la conductora está en el medio de un escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi, para decir todo lo que piensa de ella.
Alex Caniggia tiene "cruzada" a Wanda Nara hace años. En más de una oport5unidad dejó en claro que no le gustan los comportamientos de la presentadora de tevé. Y, esta vez, fue por más, al asegurar que la rubia "no tiene dignidad", entre otras cosas.
“Aprendé a chupar pij... como yo, así te va mejor”, fue la tremenda frase que Wanda le dedicó a la China Suárez, en su feroz pelea mediática, a una semana del último cruce cara a cara entre ellos, por un problema con Francesca, hija de la conductora de Masterchef Celebrity, con Mauro Icardi.
Ante los dichos de Nara, Caniggia aprovechó para replicarlos en sus redes sociales y apuntar contra Wanda, sin vueltas. “Si preguntan cómo se hizo famosa ya saben. Chicas no sigan este ejemplo, tengan dignidad; tienen padres, hijos, tíos, abuelos”, fue una de las primeras cosas que expresó el hijo de Mariana Nannis y de Claudio Paul.
“Te desnudabas en los palcos de los boliches de última categoría, donde manoseabas a hombres, todos transpirados, que ni siquiera conocías, y permitías que hombres desconocidos te manosearan en el palco por unos pesos”, dijo Alex, en Instagram, sobre el supuesto comportamiento de Nara, en el pasado.
“¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste”, definió Alex sobre Wanda. "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes”, expresó, el papá de una nena.
"No son feas, son pobres... Aunque la mona se vista de seda, mona queda. “La verdad no ofende. Si les molestan mis opiniones, soplenme bien la quena”, lanzó, Caniggia, al comparar fotos de Nara del pasado, en sus comienzos en el mundo del espectáculo con imágenes de su actualidad.
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