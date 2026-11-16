El ataque de Alex Caniggia a Wanda Nara: "Dignidad es lo que nunca tuviste"

ALEX FURIOSO CON WANDA

“¿Dignidad? Dignidad, la que nunca tuviste. No estás indicada para hablar de dignidad, algo que nunca en la vida tuviste”, definió Alex sobre Wanda. "Las que siguen a esta mina y la tienen de ejemplo en la cabeza lo que deben tener no es ni nada, es aire. Ignorantes”, expresó, el papá de una nena.

"No son feas, son pobres... Aunque la mona se vista de seda, mona queda. “La verdad no ofende. Si les molestan mis opiniones, soplenme bien la quena”, lanzó, Caniggia, al comparar fotos de Nara del pasado, en sus comienzos en el mundo del espectáculo con imágenes de su actualidad.