Robert Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar a James Bond en la pantalla grande.

Por su parte, el cineasta celebró la incorporación del nuevo protagonista y señaló: "Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo". Además, manifestó sus expectativas por comenzar a trabajar en la película.

Villeneuve es conocido por dirigir producciones como Duna, Blade Runner 2049, La llegada y Sicario. Su participación representa otro de los nombres centrales de esta nueva etapa de la franquicia.

Nacido en Londres en 1986, Robert Pattinson comenzó a ganar popularidad internacional por su interpretación de Edward Cullen en la saga Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer. Antes de ese fenómeno cinematográfico, había participado en Harry Potter y el cáliz de fuego, donde interpretó a Cedric Diggory.

Con el paso de los años, construyó una trayectoria que combinó grandes producciones de Hollywood con películas independientes. Entre sus trabajos se encuentran Good Time, The Lighthouse, Tenet y Mickey 17.

En 2022 asumió otro personaje reconocido de la cultura popular al protagonizar The Batman, dirigida por Matt Reeves. Ahora, su incorporación a James Bond lo llevará a encabezar una de las franquicias más longevas del cine internacional.

Quiénes estarán detrás de la próxima película

Además de Villeneuve en la dirección y Steven Knight en el guion, la producción estará a cargo de Amy Pascal, a través de Pascal Pictures, y David Heyman, mediante Heyday Films. Tanya Lapointe participará como productora ejecutiva.

Daniel Craig interpretó a James Bond en cinco películas. Su última aparición fue en Sin tiempo para morir, estrenada en 2021.

La película será la primera de James Bond bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, luego del acuerdo alcanzado en 2025 con Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, históricos responsables de la franquicia.

Por el momento, el estudio no informó el título definitivo de la producción, los nombres del resto del elenco ni la fecha de estreno. Tampoco difundió detalles sobre el argumento de la próxima historia.

La elección de Pattinson llega cinco años después de Sin tiempo para morir, estrenada en 2021, en la que Daniel Craig interpretó por última vez al agente secreto. La película concluyó con la muerte del personaje y marcó el cierre de una etapa de cinco producciones protagonizadas por el actor.

Antes de Craig, James Bond fue interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. La primera película de la franquicia, El satánico Dr. No, llegó a los cines en 1962, con Connery como protagonista.