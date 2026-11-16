Nati Jota reveló su "fórmula" para llevar comprados dos departamentos, con apenas 32 años

La conductora de Olga contó cómo hizo para convertirse en dueña de dos propiedades, con una diferencia de siete años. "Ahorré porque siento que hay que ahorrar".
Nati Jota, una de las infleuncer más conocidas y queridas por el público, contó cómo fue su método para comprarse dos departamentos, con siete años de diferencia. La joven habló de su clara mentalidad de ahorro e inversión, en propiedad horizontal. "Siempre tuve mis prioridades marcadas".
"Me compré un departamento en 2019, tenía 25 años. Nunca lo conté, me daba mucha vergüenza, culpa… sentía que no tenía nada que ver con la realidad de mis amigos, que algunos todavía vivían con sus padres porque no podían alquilar. Yo me mudaba y la gente, daba por hecho, que alquilaba, y yo lo dejaba pasar", se sinceró Nati, en una entrevista con temática económica para En tu cartera, con Lara López.
"No soy una persona que sepa invertir. Entonces dije: ‘Si no voy a mover la plata, entonces me lo compro’", contó Jota, conductora de Olga, uno de los canales de streaming más influyentes. "Yo creo que ahorro bastante. No me gustan las cosas caras, no tengo eso de comprarme cosas. Cuando me doy gustos, son bien tranquis".
"Siempre tuve mis prioridades marcadas que fueron mi casa... Siempre tuve un objetivo muy claro de ahorro para, en principio, eso. Y ahora, hace menos de un mes, me compré otro departamento, que es más grande. Ya hace un tiempo que me quería mudar porque quería un living más grande, un espacio al aire libre...", compartió, la influencer.
"Estoy contenta. sabía que me quería mudar pero, primero, tuve un momento de blanco, de ver qué hacía... También, sabiendo que soy una persona que no se invertir, que no iba a mover la plata, compro, entonces", contó Nati, sobre su realidad financiera.
"Cuando me surgió el deseo de mudarme sola, y la duda era alquilar y perder mi plata alquilando. O bancar un toque más en lo de mis viejos, y ahorrar para comprarme algo, porque ya tenía algo copado ahorrado. Después, simplemente ahorré porque siento que hay que ahorrar, y por lo de este laburo que decís ´en algún momento se termina la joda´".
"Entonces aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien", concluyó, Jota.
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