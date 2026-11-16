Nati Jota reveló su "fórmula" para llevar comprados dos departamentos, con apenas 32 años

LAS INVERSIONES DE NATI

"Estoy contenta. sabía que me quería mudar pero, primero, tuve un momento de blanco, de ver qué hacía... También, sabiendo que soy una persona que no se invertir, que no iba a mover la plata, compro, entonces", contó Nati, sobre su realidad financiera.

"Cuando me surgió el deseo de mudarme sola, y la duda era alquilar y perder mi plata alquilando. O bancar un toque más en lo de mis viejos, y ahorrar para comprarme algo, porque ya tenía algo copado ahorrado. Después, simplemente ahorré porque siento que hay que ahorrar, y por lo de este laburo que decís ´en algún momento se termina la joda´".

"Entonces aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien", concluyó, Jota.