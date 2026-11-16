Mauro Icardi denunció penalmente a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, por amenazas

EL MOTIVO DE LA DENUNCIA PENAL

"El contexto es el siguiente... Le abrieron a Mauro Icardi la fiscalía general de San Isidro. hace instantes se presentó con su abogado, Francisco Onetto, para denunciar penalmente a Martín Migueles. Es por el delito de amenazas", contó Mauro Zeta, al aire de Lape Club social, en las mañanas de América.

"Le están tomando la denuncia a Mauro... Y, lo más importante de este caso, es que las dos cámaras gesell, para las dos hijas de Icardi, van a ser la semana que viene. La de once, que sería la víctima del delito de lesiones, y la de diez, tendrás que asistir a las cámaras. También, por orden del juez, tendrán que declarar las maestras del colegio", amplió, el periodista.