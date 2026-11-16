Mauro Icardi denunció penalmente a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, por amenazas

En las últimas horas, el jugador de fútbol se presentó en los tribunales de San Isidro, para denunciar a la pareja de su ex, por amenazas.
Mauro Icardi está imputado por el delito de lesiones leves agravado por el vinculo y tiene, por delante, 35 días de perimetral, por la denuncia que hizo en la justicia su exmujer, Wanda Nara, por supuesta violencia contra Francesca, una de las hijas en común. Y, ahora, el deportista denunció penalmente a Martín Migueles, pareja de la mediática, por considerar que fue amenazado por el, cuando tuvieron un áspero intercambio entre ellos por la situación que habría vivido la menor de edad.
“Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Te aviso nada más. Te rompo la boca”, le "advirtió" Martín a Mauro, en un inquietante tono de voz y postura corporal, como se puede ver en el video del momento, que está en la nota.
“Donde te cruce te vas a tener que parar de manos. Te voy a romper la boca”, le dijo Migueles, a Icardi, en medio un tenso intercambio de palabras, en medio de un conflicto familiar, desatado hace poco más de una semana.
“Que vayan a hacer la denuncia al juez y después arreglamos todo. De paso, están de testigos de que hay amenazas... Esto no es una pelea con vos. No es amenaza. A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás”, remató el novio de la conductora de Masterchef Celebrity contra el jugador de fútbol.
"El contexto es el siguiente... Le abrieron a Mauro Icardi la fiscalía general de San Isidro. hace instantes se presentó con su abogado, Francisco Onetto, para denunciar penalmente a Martín Migueles. Es por el delito de amenazas", contó Mauro Zeta, al aire de Lape Club social, en las mañanas de América.
"Le están tomando la denuncia a Mauro... Y, lo más importante de este caso, es que las dos cámaras gesell, para las dos hijas de Icardi, van a ser la semana que viene. La de once, que sería la víctima del delito de lesiones, y la de diez, tendrás que asistir a las cámaras. También, por orden del juez, tendrán que declarar las maestras del colegio", amplió, el periodista.
comentar