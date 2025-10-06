Daniela Celis celebró el milagro de Thiago Medina

La influencer publicó un video en su cuenta de Instagram, para agradecer a toda la gente que mandó el cariño de la gente que recibió su familia en los últimos días.
La exparticipante de "Gran Hermano" Daniela Celis se mostró muy feliz en el video que publicó en su cuenta de Instagram, con el objeto de comunicar el increíble avance de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, a sólo tres semanas del fuerte accidente que tuvo con su moto en la esquina de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.
Luego de realizar la peregrinación a Luján para agradecer para agradecerle a la Virgen por la recuperación de Thiago, contó que su ex ya pudo hablar con sus hijas.
“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta" expresó Daniela Celis en el video que subió a su cuenta de Instagram.
"Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices” agregó la influencer en su video.
"Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes" concluyó, sin poder ocultar su felicidad, Daniela Celis.
