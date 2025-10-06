Daniela Celis celebró el milagro de Thiago Medina

Luego de realizar la peregrinación a Luján para agradecer para agradecerle a la Virgen por la recuperación de Thiago, contó que su ex ya pudo hablar con sus hijas.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro, ustedes y todos los profesionales que Dios puso sus manos para que se topen con Thiago. Estoy muy contenta" expresó Daniela Celis en el video que subió a su cuenta de Instagram.

"Para todos los que me están preguntando, él ya vio a sus nenas a través de una videollamada… Las nenas estaban muy, muy felices” agregó la influencer en su video.

"Agarraban el teléfono y le dicen ‘papá, papá, papá’, y él también estaba feliz. Estoy muy contenta por compartirlo a todos ustedes" concluyó, sin poder ocultar su felicidad, Daniela Celis.