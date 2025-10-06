¿Los hinchas del Galatasaray se enojaron con Mauro Icardi?

El sábado por la noche, luego del empate 1 a 1 en clásico del Galatasaray vs Besiktas, el futbolista evitó hablar ante la prensa, y viajó junto a la actriz y su peluquero Juanma Cativa, con destino a la ciudad de Madrid.

La inesperada actitud del deportista generó el enojo de los fieles hinchas del equipo turco, que tiene a Icardi como su máxima figura, que no ocultaron su enojo a través de comentarios que pusieron en su posteo de Instagram.

El malestar de los fanáticos del club turco se debe a que destacan que, desde su vuelta al club -luego de recuperarse de la lesión-, Mauro Icardi no se tomó en serio su rehabilitación para volver a estar en optimo estado físico.

“¡Hermano, no es hora de relajarse, es hora de trabajar! ¡Eres uno de los mejores delanteros, pero ahora mismo no estás jugando lo suficiente!”, comentó un usuario. “Espero que vuelvas más en forma y listo. ¡No te saltes tu fitness!” criticó uno de los seguidores.

Mientras que otro escribió “Entrena, pesas 90 kg, sigues tomando unas vacaciones en vez de trabajar extra, 0 profesionalismo”, criticó un usuario. “Mejor sería quedarse en Estambul y entrenar duro para un regreso real. Necesitas perder algunos kilos para estar en forma. Para ser honesto echamos de menos al verdadero rey, pero no vemos ninguna pelea de tu lado. ¡Solo piensa hermano!”.

Sin embargo, Mauro Icardi no pareció inmutarse por los comentarios sobre su peso y su falta de profesionalidad con el club, y paseó -sin culpas- por las calles de Madrid para hacer compras junto a su pareja y el peluquero de la actriz.