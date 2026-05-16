Repatriaron a una adolescente salteña víctima de trata y explotación sexual en Bolivia

La joven de 16 años fue rescatada en la ciudad de Yacuiba tras un operativo conjunto entre la Policía de Salta y fuerzas bolivianas.
Efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de Salta y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia concretaron la repatriación de una adolescente de 16 años que era víctima de una red de trata con fines de explotación sexual. El procedimiento de entrega se realizó en el Puente Internacional de San José de Pocitos, en la frontera entre ambos países, donde la menor se reencontró con su madre tras haber permanecido desaparecida desde el pasado lunes.
La investigación se activó de manera inmediata tras la denuncia de desaparición radicada en la provincia de Salta. El seguimiento de rastros digitales y el análisis de la fotografía de la joven permitieron a los investigadores reconstruir sus últimos movimientos, los cuales indicaron de forma precisa que la víctima había sido trasladada hacia la ciudad boliviana de Yacuiba para ser integrada a una organización delictiva.
En el marco de la intervención policial en territorio boliviano, las autoridades lograron la detención de Cristian Enrique Díaz, un ciudadano argentino de 43 años señalado como el líder de la célula criminal. Durante el operativo cerrojo realizado en el inmueble donde funcionaba la organización, las fuerzas de seguridad rescataron también a otras dos mujeres de nacionalidad boliviana, ambas mayores de edad, que se encontraban en la misma situación de vulnerabilidad.
El modus operandi de la red consistía en la captación y promoción de las víctimas a través de grupos con alta concurrencia en redes sociales. El detenido utilizaba estas plataformas digitales para concretar "citas express", exponiendo a la adolescente salteña y a las otras mujeres a servicios sexuales bajo un esquema de control territorial dentro de la vivienda intervenida por la FELCC.
Los detalles de la logística criminal revelaron que los clientes contactaban a la organización y se dirigían personalmente al domicilio para recoger a las víctimas. De acuerdo con la investigación, el sistema implicaba el traslado de las mujeres hacia distintos puntos externos para luego ser restituidas obligatoriamente al inmueble de origen, donde permanecían bajo la vigilancia del principal investigado.
El teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, confirmó que el operativo fue el resultado de una coordinación fronteriza efectiva que permitió desbaratar la estructura de explotación. Tras la detención del sospechoso y el resguardo de las mujeres bolivianas, la prioridad de las autoridades argentinas fue el traslado seguro y la asistencia integral de la adolescente para su retorno a Salta.
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