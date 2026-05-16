Repatriaron a una adolescente salteña víctima de trata y explotación sexual en Bolivia

El modus operandi de la red consistía en la captación y promoción de las víctimas a través de grupos con alta concurrencia en redes sociales. El detenido utilizaba estas plataformas digitales para concretar "citas express", exponiendo a la adolescente salteña y a las otras mujeres a servicios sexuales bajo un esquema de control territorial dentro de la vivienda intervenida por la FELCC.

Los detalles de la logística criminal revelaron que los clientes contactaban a la organización y se dirigían personalmente al domicilio para recoger a las víctimas. De acuerdo con la investigación, el sistema implicaba el traslado de las mujeres hacia distintos puntos externos para luego ser restituidas obligatoriamente al inmueble de origen, donde permanecían bajo la vigilancia del principal investigado.

El teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, confirmó que el operativo fue el resultado de una coordinación fronteriza efectiva que permitió desbaratar la estructura de explotación. Tras la detención del sospechoso y el resguardo de las mujeres bolivianas, la prioridad de las autoridades argentinas fue el traslado seguro y la asistencia integral de la adolescente para su retorno a Salta.