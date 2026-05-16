Detuvieron a motochorros que escapaban con figuritas del Mundial 2026

El hallazgo llamó la atención de los investigadores por el valor y la particularidad del botín, en medio del creciente furor por la colección oficial del Mundial 2026. Las figuritas recuperadas forman parte de uno de los productos más buscados por coleccionistas y fanáticos del fútbol.

En paralelo, otro operativo permitió la detención de un tercer motochorro en el barrio de Belgrano. El sospechoso había roto la ventanilla de una camioneta estacionada en la zona de Pampa y Ramsay para robar una mochila y escapar en una moto de alta cilindrada.

Gracias al seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y a un operativo cerrojo, los efectivos lograron interceptarlo a la altura de la calle Ombúes. El detenido, de 31 años, tenía 14 antecedentes penales, entre ellos robos agravados, desobediencia y homicidio culposo.