Detuvieron a motochorros que escapaban con figuritas del Mundial 2026

La Policía de la Ciudad recuperó 150 sobres oficiales del albúm del Mundial, celulares y la moto utilizada por los sospechosos.
La Policía de la Ciudad detuvo en Recoleta a dos motochorros que acababan de cometer un robo y que transportaban un cargamento de 150 sobres de figuritas oficiales del Mundial 2026, valuado en alrededor de 400 mil pesos. El procedimiento se realizó luego de una persecución iniciada tras la denuncia de varios transeúntes.
El operativo comenzó cuando efectivos de la Policía Motorizada fueron alertados sobre dos hombres que habían arrebatado una mochila y escapaban en una moto sin patente. La persecución terminó en la intersección de avenida Pueyrredón y Beruti, donde uno de los sospechosos intentó huir a pie y descartó el bolso robado entre dos autos estacionados.
Dentro de la mochila, los policías encontraron los sobres de figuritas del próximo Mundial de la FIFA y dos teléfonos celulares. Los detenidos tienen 31 y 32 años y acumulaban antecedentes por distintos delitos, entre ellos causas vinculadas a estupefacientes e infracciones en eventos masivos.
El hallazgo llamó la atención de los investigadores por el valor y la particularidad del botín, en medio del creciente furor por la colección oficial del Mundial 2026. Las figuritas recuperadas forman parte de uno de los productos más buscados por coleccionistas y fanáticos del fútbol.
En paralelo, otro operativo permitió la detención de un tercer motochorro en el barrio de Belgrano. El sospechoso había roto la ventanilla de una camioneta estacionada en la zona de Pampa y Ramsay para robar una mochila y escapar en una moto de alta cilindrada.
Gracias al seguimiento de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano y a un operativo cerrojo, los efectivos lograron interceptarlo a la altura de la calle Ombúes. El detenido, de 31 años, tenía 14 antecedentes penales, entre ellos robos agravados, desobediencia y homicidio culposo.
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