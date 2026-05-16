Alertan por el robo de más de 200 de vehículos por día en la Ciudad y el Conurbano

Uno de los últimos casos ocurrió en Ramos Mejía. Allí, una mujer y su hija fueron abordadas por delincuentes al bajar de un Peugeot 208. Crecen los ataques bajo la modalidad "piraña".
La escena delictiva ocurrió a plena luz del día y quedó registrada por cámaras de seguridad, cuando una mujer y su hija acababan de bajar de un Peugeot 208 sobre la calle Segurola al 300, en Ramos Mejía norte. En ese momento, dos delincuentes las sorprendieron por la espalda para robarles el auto de forma violenta, al punto que la mujer mayor fue arrojada salvajemente al piso. Este caso ocurrió en medio de una escalada de la modalidad que en los primeros cuatro meses del año registró un robo o hurto de vehículo cada siete minutos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las imágenes muestran cómo los ladrones cruzaron la calle corriendo y se repartieron los roles en cuestión de segundos. Uno fue directamente hacia la conductora y comenzó un violento forcejeo. El otro abordó a la madre de la joven para evitar que pudiera intervenir o escapar. En medio del ataque, la mujer intentó resistirse. Sin embargo, el malviviente la derribó con un feroz empujón en dirección al piso. La víctima cayó pesadamente sobre el asfalto y golpeó su cabeza contra el piso. Quedó tendida y prácticamente desvanecida en plena vereda, mientras su hija pedía ayuda desesperadamente a los gritos. "Ayuda, por favor", se escucha decir a la joven mientras vecinos de la zona salían de sus casas para asistirlas. Los delincuentes aprovecharon esos segundos para subir rápidamente al Peugeot 208 y escapar a toda velocidad.
El caso volvió a poner en evidencia una modalidad de robo de vehículos que crece en el AMBA y que combina ataques rápidos, violencia extrema y bandas que actúan con roles previamente definidos. Las víctimas suelen ser sorprendidas al bajar del auto, ingresar a una vivienda o detenerse algunos segundos en la vía pública.
Las estadísticas muestran un escenario alarmante. Fuentes del mercado asegurador marcaron que las proyecciones indican que durante los primeros cuatro meses de 2026 se produjeron cerca de 35.000 robos y hurtos de vehículos en todo el país, entre autos, motos, camionetas y utilitarios. La cifra equivale a unos 290 hechos diarios, casi 12 por hora y un vehículo robado o hurtado cada cinco minutos en la Argentina.
Sin embargo, el foco principal sigue concentrado en el AMBA, donde se estima que ocurre alrededor del 70% de estos delitos. Traducido a números concretos, eso representa cerca de 25.000 hechos sólo en Capital Federal y el conurbano bonaerense durante el primer cuatrimestre del año. El cálculo implica aproximadamente 205 robos por día y prácticamente un vehículo sustraído cada siete minutos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Fuentes vinculadas a investigaciones por robo automotor sostienen que gran parte de los vehículos termina en desarmaderos ilegales, donde las autopartes son comercializadas en el mercado negro. Otra parte es utilizada para cometer nuevos delitos o enviada a distintas provincias con documentación adulterada.
Los especialistas en seguridad también advierten sobre un crecimiento de los ataques bajo la modalidad "piraña", con varios delincuentes actuando al mismo tiempo para reducir a las víctimas antes de que puedan reaccionar. En muchos casos los asaltantes llegan caminando, en motos o en vehículos de apoyo que esperan a pocos metros.
Mientras los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano exigen mayor seguridad en las calles, especialistas en seguridad recomiendan extremar cuidados al llegar o salir de una vivienda, evitar permanecer detenidos dentro del auto usando el celular, observar movimientos sospechosos antes de estacionar y mantener siempre las puertas trabadas. También aconsejan no resistirse ante un asalto, ya que gran parte de estos ataques ocurre de manera sorpresiva y con delincuentes que actúan en grupo de forma salvaje.
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