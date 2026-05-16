Alertan por el robo de más de 200 de vehículos por día en la Ciudad y el Conurbano

Robo de vehículos: la cifra en lo que va de este año en el país

Las estadísticas muestran un escenario alarmante. Fuentes del mercado asegurador marcaron que las proyecciones indican que durante los primeros cuatro meses de 2026 se produjeron cerca de 35.000 robos y hurtos de vehículos en todo el país, entre autos, motos, camionetas y utilitarios. La cifra equivale a unos 290 hechos diarios, casi 12 por hora y un vehículo robado o hurtado cada cinco minutos en la Argentina.

Sin embargo, el foco principal sigue concentrado en el AMBA, donde se estima que ocurre alrededor del 70% de estos delitos. Traducido a números concretos, eso representa cerca de 25.000 hechos sólo en Capital Federal y el conurbano bonaerense durante el primer cuatrimestre del año. El cálculo implica aproximadamente 205 robos por día y prácticamente un vehículo sustraído cada siete minutos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Fuentes vinculadas a investigaciones por robo automotor sostienen que gran parte de los vehículos termina en desarmaderos ilegales, donde las autopartes son comercializadas en el mercado negro. Otra parte es utilizada para cometer nuevos delitos o enviada a distintas provincias con documentación adulterada.

Los especialistas en seguridad también advierten sobre un crecimiento de los ataques bajo la modalidad "piraña", con varios delincuentes actuando al mismo tiempo para reducir a las víctimas antes de que puedan reaccionar. En muchos casos los asaltantes llegan caminando, en motos o en vehículos de apoyo que esperan a pocos metros.

Mientras los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano exigen mayor seguridad en las calles, especialistas en seguridad recomiendan extremar cuidados al llegar o salir de una vivienda, evitar permanecer detenidos dentro del auto usando el celular, observar movimientos sospechosos antes de estacionar y mantener siempre las puertas trabadas. También aconsejan no resistirse ante un asalto, ya que gran parte de estos ataques ocurre de manera sorpresiva y con delincuentes que actúan en grupo de forma salvaje.