El actor, que se impuso tras meses de competencia, no pudo ocultar su felicidad al momento de ser anunciado junto con Comedi como vencedores del duro certamen.

Mirá el momento de su consagración:

Cachete e Inbal comenzaron cantando Satisfaction, de los Rolling Stones, mientras que Ángela y Brian eligieron Sola otra vez, la versión en castellano de All by myself, de Celine Dion. Por unanimidad, el jurado integrado por Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán eligió a la pareja dos, que se anotó el primer duelo.

Antes de la segunda pasada, la producción preparó una sorpresa para cada uno de los participantes. Cachete recibió el aliento de su amigo Juan Guilera, su hermano Roberto y uno muy especial desde Nueva Zelanda, donde viven su hermana Paula y su sobrina Lola. “Los extraño con el alma”, contó el actor. A la hora de demostrar, levantaron notoriamente el nivel con su versión de Vamos las bandas de Los Redonditos de Ricota.

Los saludos familiares también emocionaron a Ángela y Brian. Hijos, padres, abuelos, todos personajes que forman parte de la gran familia del Cantando 2020. Pero no fue la mejor performance de una dupla que supo brillar en la pista. Hicieron Una estúpida más, de los Pimpinela, en una versión fallida, con olvido de letras, gritos y desafinaciones. “Perdón, Pimpinela”, pidió Ángela, y el propio dúo acusó recibo desde su cuenta de Twitter: “Nosotros también nos olvidamos la letra! Los admiramos!”. Sin embargo, el jurado volvió a elegir a Ángela y Brian, esta vez en fallo dividido ya que Moria votó diferente.

En el tercer duelo, Cachete e Inbal optaron por La última lágrima, de Memphis La Blusera. Sus contrincantes, en tanto, eligieron I will always love you, el tema de Whitney Houston inmortalizada en el filme El guardaespaldas. El fallo nuevamente fue dividido, pero esta vez terminó en empate. Karina y Moria fueron por la pareja 1, Oscar y Nacha por la 2.

La última tanda llegó con el Rock del gato, clásico de los Ratones Paranoicos con el que Inbal y Cachete cerraron su participación. El actor pidió la palabra para justificar algunos errores: “Mucha adrenalina, me dio bronca equivocarme la letra”, explicó emocionado. El cierre de Brian y Ángela fue con Corazón partío, de Alejandro Sanz, que les valió un nuevo triunfo. Nuevamente fue Moria la única jurado que no los eligió.

Finalmente, el voto del público consagró a Cachete Sierre e Inbal como los ganadores del Cantando 2020