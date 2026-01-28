Carlos Monti volvió a la TV Pública y confirmó que su ciclo sigue todo el 2026

Este miércoles, el conductor regresó al frente del ciclo Mediodía Bien Arriba y confirmó que el programa de espectáculos continuará hasta fin de 2026.

En el arranque del programa, Carlos Monti se despachó con algunas aclaraciones relacionadas a los rumores que circularon durante su ausencia.

"De acá no se va nadie"

"Me hubiera gustado que los colegas me llamaran para preguntarme qué estaba pasando con el programa", comenzó. Estas declaraciones se refirieron a la información que dio Laura Ubfal semanas atrás. "Lo que dijeron no era cierto, lamentablemente les vendieron pescado podrido", sentenció.

Luego anunció que el ciclo tiene pantalla asegurada por todo el 2026. "Este programa va a seguir, arreglé la continuidad hasta el 31 de diciembre", dijo.

"De acá no se va nadie. El que se va, es por decisión propia o porque tiene una mejor posibilidad en otro lado", agregó respecto a su equipo de producción.

También confirmó que seguirán en su lugar los integrantes del panel, compuesto por Guillermo Pardini, Melina Vinci, Santiago Riva Roy y Juan Etchegoyen.

"No compren pescado podrido y no se dejen operar", lanzó contundente. "Estando afuera, no la pasé bien. El teléfono sonaba cada dos minutos", manifestó respecto al revuelo generado.

"No vean fantasmas donde no los hay. El programa va a seguir", reafirmó. "Lo que me molestó es que no me llamaron ni me escribieron para preguntarme qué pasaba", cerró Carlos Monti.