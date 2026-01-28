¿Por qué Marixa Balli cerró su local de Flores?

La conductora y empresaria habló del impacto de la crisis en uno de los polos textiles más grandes del país.
Marixa Balli cerró uno de sus locales comerciales en la zona del barrio porteño de Flores, uno de los centros de venta mayorista y minorista más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por la baja del consumo y el aumento de costos. La empresaria explicó que la decisión se tomó luego de varios meses con poca circulación de clientes y ventas insuficientes para sostener la estructura.
La artista contó que el local funcionaba sobre la calle Bogotá y que fue necesario rescindir contratos y reorganizar el negocio. Según detalló, la falta de movimiento en la zona fue determinante pese a ser un barrio históricamente asociado a precios accesibles y gran volumen de ventas.
Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, emitido por Telefe, Balli señaló que el impacto económico se sintió con fuerza en 2025, al que definió como el año más complicado desde que comenzó su actividad comercial en 2005. También explicó que el ánimo de los consumidores cambió y que muchas personas priorizan gastos básicos.
Sin abandonar del todo la actividad, la empresaria decidió trasladarse a un local más pequeño sobre Avenida Rivadavia, donde actualmente se encuentra liquidando los productos restantes. Ese espacio funcionará de manera transitoria mientras evalúa un cambio de rubro.
El cierre del local se da en un momento complejo para el barrio de Flores, donde comerciantes advierten una baja sostenida en las ventas. Balli remarcó que, si incluso en ese punto de la ciudad el consumo cae. La situación resulta preocupante para el resto del sector comercial.
La artista confirmó que su objetivo es cerrar esta etapa y comenzar un nuevo proyecto, adaptado a la situación económica actual. Mientras tanto, mantiene su actividad laboral en otros ámbitos y espera una mejora que permita reactivar el consumo.
