¿Por qué Marixa Balli cerró su local de Flores?

Mariana Brey diciendo que la situación económica actual es más "normal" que antes y cuando Roberto Funes Ugarte le dió la palabra a Marixa, esta tuvo que contar que cerró Xurama en Flores porque no vendía. pic.twitter.com/otzXU6Ynub — Leilape (@_leilape) January 27, 2026

La artista contó que el local funcionaba sobre la calle Bogotá y que fue necesario rescindir contratos y reorganizar el negocio. Según detalló, la falta de movimiento en la zona fue determinante pese a ser un barrio históricamente asociado a precios accesibles y gran volumen de ventas.

Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, emitido por Telefe, Balli señaló que el impacto económico se sintió con fuerza en 2025, al que definió como el año más complicado desde que comenzó su actividad comercial en 2005. También explicó que el ánimo de los consumidores cambió y que muchas personas priorizan gastos básicos.

Sin abandonar del todo la actividad, la empresaria decidió trasladarse a un local más pequeño sobre Avenida Rivadavia, donde actualmente se encuentra liquidando los productos restantes. Ese espacio funcionará de manera transitoria mientras evalúa un cambio de rubro.

El cierre del local se da en un momento complejo para el barrio de Flores, donde comerciantes advierten una baja sostenida en las ventas. Balli remarcó que, si incluso en ese punto de la ciudad el consumo cae. La situación resulta preocupante para el resto del sector comercial.

La artista confirmó que su objetivo es cerrar esta etapa y comenzar un nuevo proyecto, adaptado a la situación económica actual. Mientras tanto, mantiene su actividad laboral en otros ámbitos y espera una mejora que permita reactivar el consumo.