Wanda Nara y la China Suarez competirán en el mismo horario de la TV

Según Intrusos (América TV), Wanda Nara habría solicitado a Telefe adelantar el horario del reality para competir directamente con la serie protagonizada por China Suárez. "La quiero aplastar", habría sido la frase que circuló en los medios. De esta manera, el canal busca mantener la audiencia de su programa estrella mientras la nueva ficción llega al público.

MasterChef Celebrity ya no se emitirá en su horario habitual de las 22:15, sino a las 21:15.

A partir del 23 de febrero, cuando se estrene Gran Hermano, los dos programas coincidirán en pantalla. En ese contexto, MasterChef continuará saliendo más temprano, manteniendo la expectativa sobre quién logrará mayor rating. El adelanto también afecta a la dinámica del reality, ya que la gala de eliminación ahora tendrá un horario distinto, lo que puede modificar los hábitos de los espectadores habituales.

La serie de El Trece

En La Hija del Fuego, Letizia, interpretada por China Suárez, llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un empresario local, pero esconde un plan de venganza que sacudirá a toda la comunidad. La ficción, producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, cuenta con un elenco que incluye a Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira y otros actores reconocidos. La historia combina intriga, secretos y crímenes, elementos que buscan captar la atención del público en horario central.